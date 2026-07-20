Cafeaua, ceaiul verde sau ceaiul negru? Dacă te-ai întrebat vreodată care este cea mai sănătoasă băutură fierbinte, răspunsul nu este chiar atât de simplu.

Cercetările din ultimii ani arată că mai multe băuturi calde pot avea beneficii pentru sănătate, însă dovezile cele mai solide există în cazul cafelei și al ceaiului verde. Potrivit unei analize publicate de BBC Science Focus, consumul regulat al acestor băuturi este asociat cu un risc mai mic de deces prematur și cu o incidență redusă a unor boli cronice. Totuși, este vorba despre studii observaționale, ceea ce înseamnă că ele identifică asocieri și nu demonstrează că băuturile respective sunt cauza directă a acestor beneficii.

Cafeaua, în topul băuturilor cu cele mai multe dovezi

Cafeaua este a doua cea mai consumată băutură din lume, după apă, iar efectele sale asupra sănătății au fost analizate în numeroase studii. Cercetări realizate pe baza datelor din UK Biobank au arătat că persoanele care beau una sau două cești de cafea pe zi tind să aibă o speranță de viață mai mare decât cele care nu consumă deloc cafea.

Alte studii desfășurate în populații asiatice au observat că persoanele care consumă aproximativ cinci cești de cafea pe zi au avut un risc de deces din orice cauză cu până la 28% mai mic comparativ cu cei care nu beau cafea.

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De unde vin beneficiile

Specialiștii cred că efectele protectoare se datorează în principal polifenolilor. Acești compuși naturali au proprietăți antioxidante și contribuie la reducerea inflamației și a stresului oxidativ, doi factori implicați în apariția bolilor cardiovasculare, a diabetului și a unor afecțiuni neurodegenerative.

Și cofeina poate avea efecte benefice, însă răspunsul organismului diferă de la o persoană la alta.

Ceaiul verde, un concurent puternic

Dacă preferi ceaiul în locul cafelei, vestea bună este că și ceaiul verde are un profil impresionant din punct de vedere științific. Mai multe cercetări au asociat consumul regulat de ceai verde cu un risc mai mic de boli cardiovasculare, anumite tipuri de cancer și deces prematur.

Un rol important îl are epigalocatechin-galatul (EGCG), unul dintre cei mai puternici antioxidanți din ceaiul verde. O meta-analiză publicată în 2025 a concluzionat că acest compus ar putea contribui la prevenirea unor forme de cancer.

Și ceaiul negru are beneficii

Deși este considerat ceva mai puțin bogat în antioxidanți decât ceaiul verde, ceaiul negru rămâne o alegere sănătoasă. Studiile au arătat că poate contribui la scăderea tensiunii arteriale și a colesterolului LDL („rău”) și este asociat cu o încetinire a declinului cognitiv odată cu înaintarea în vârstă. În plus, o cercetare realizată pe participanți din UK Biobank a constatat că persoanele care beau peste două cești de ceai negru pe zi au un risc de deces cu aproximativ 9-13% mai mic decât cei care nu consumă ceai.

Și infuziile din plante pot aduce beneficii, însă acestea sunt mai specifice. De exemplu, ceaiul de mentă poate ameliora simptomele sindromului de intestin iritabil, mușețelul este asociat cu un somn mai odihnitor, iar ceaiul de hibiscus poate contribui la reducerea tensiunii arteriale.

Totuși, pentru aceste băuturi există mai puține dovezi privind efectele asupra longevității decât în cazul cafelei și al ceaiului verde.

Contează și modul în care îți bei cafeaua

Specialiștii atrag atenția că beneficiile observate în studii sunt asociate în principal cu băuturile consumate fără cantități mari de zahăr, frișcă sau siropuri. De asemenea, persoanele cu hipertensiune arterială, tulburări de ritm cardiac, anxietate sau sensibilitate la cofeină ar trebui să discute cu medicul despre cantitatea potrivită de cafea sau ceai pe care o pot consuma.

Concluzia cercetătorilor este că atât cafeaua, cât și ceaiul verde și ceaiul negru pot face parte dintr-un stil de viață sănătos. Dintre acestea, cafeaua și ceaiul verde sunt susținute de cele mai consistente dovezi privind reducerea riscului de deces prematur, însă beneficiile apar în contextul unei alimentații echilibrate și al unui stil de viață sănătos, nu datorită unei singure băuturi.