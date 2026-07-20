Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a emis o decizie în premieră, condamnând Elveția pentru încălcarea drepturilor unor persoane private de libertate. Motivul? Autoritățile elvețiene au refuzat să le asigure un regim alimentar strict vegan, ignorând convingerile etice ale acestora.

Un refuz birocratic transformat în caz penal internațional

Cazul a fost adus în fața instanței de la Strasbourg în anul 2020 de către doi cetățeni elvețieni. Primul fusese plasat în arest preventiv timp de aproape un an (noiembrie 2018 – octombrie 2019), iar cel de-al doilea fusese internat într-o clinică de psihiatrie în primăvara anului 2021.

Ambii au solicitat în repetate rânduri să primească mese care să nu conțină niciun ingredient de origine animală, însă cererile lor au fost ignorate. CEDO a taxat dur atitudinea autorităților elvețiene:

Lipsa deciziilor oficiale: Instituțiile nu au emis nicio decizie administrativă formală, blocându-le deținuților posibilitatea legală de a face recurs.

Formalism excesiv: Judecătorii au subliniat că autoritățile au reacționat cu nepăsare birocratică, iar solicitările reclamanților „nu au fost luate în serios”.

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Veganismul, protejat oficial ca libertate de conștiință

Acesta reprezintă primul caz din istoria CEDO care analizează regulile alimentare prin prisma convingerilor etice. Instanța a hotărât că veganismul este o filosofie de viață protejată de Articolul 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (referitor la libertatea de gândire, de conștiință și de religie).

Curtea a stabilit că valorile vegane asumate de cei doi aveau destulă „forță, seriozitate, coerență și importanță” pentru a fi recunoscute și protejate legal. Prin urmare, decizia luată cu o majoritate de 6 la 1 a concluzionat că Elveția a încălcat atât dreptul la libertatea de conștiință (Articolul 9), cât și dreptul la un recurs efectiv în justiție (Articolul 13).

Nota de plată pentru statul elvețian

În urma acestei hotărâri, Elveția este obligată să plătească despăgubiri financiare semnificative celor doi cetățeni:

Primul reclamant: 12.000 de euro daune morale.

Al doilea reclamant: 4.000 de euro daune morale, plus 10.000 de euro pentru acoperirea cheltuielilor de judecată.

Această hotărâre creează un precedent major pentru toate statele semnatare ale Convenției, obligând sistemele penitenciare europene să ia în considerare opțiunile alimentare etice ale deținuților.