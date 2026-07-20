Proiectul de lege privind agricultura de urgență revine în Parlamentul francez cu pesticide interzise

20 iul. 2026, Agribusiness
Proiectul de lege privind agricultura de urgență revine în Parlamentul francez cu pesticide interzise
FOTO: Magnific
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Cuprins
  1. Negocieri intense la nivel înalt
  2. Criză climatică și noi proteste pe tema apei pentru irigații

La doar un an de la protestele masive împotriva legii Duplomb, Parlamentul francez se află din nou în fața unui vot crucial și extrem de tensionat. Proiectul de lege privind agricultura de urgență urmează să fie votat, însă un singur articol din cele 78 propuse a reușit să divizeze profund atât forțele politice, cât și societatea civilă, scrie Mediafax.

Mărul discordiei îl reprezintă propunerea de reintroducere prin derogare a două pesticide interzise în prezent pe teritoriul Franței, dar autorizate la nivelul Uniunii Europene pentru anumite sectoare aflate în dificultate: acetamipridul și flupiradifurona.

Negocieri intense la nivel înalt

În încercarea de a salva legea, prim-ministrul Sébastien Lecornu a convocat o întâlnire de urgență cu principalii reprezentanți ai coaliției guvernamentale (Renaissance, MoDem, Horizons, LR) și ai grupului centrist Liot. La discuții au participat și miniștrii cheie implicați în acest dosar: Annie Genevard (Agricultură), Monique Barbut (Tranziție Ecologică), Mathieu Lefèvre și Laurent Panifous.

Pozițiile din cadrul cabinetului rămân însă radical opuse:

  • Monique Barbut (Ministrul Tranziției Ecologice): A declarat ferm că reintroducerea acestor pesticide reprezintă „principalul punct de blocaj” în negocieri.

  • Annie Genevard (Ministrul Agriculturii): A apărat măsura, avertizând că blocarea proiectului de lege din „ideologie, calcul sau frică ar spulbera complet speranțele fermierilor”.

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În ciuda controverselor, surse apropiate premierului Lecornu au confirmat că acesta nu intenționează să elimine derogarea din textul legii, preferând să lase decizia finală în mâna Parlamentului.

Criză climatică și noi proteste pe tema apei pentru irigații

Tensiunile politice sunt amplificate de un context climatic extrem. Franța se confruntă cu o secetă excepțională și extrem de timpurie, iar valurile recente de căldură au readus problemele de mediu în prim-planul preocupărilor publice.

Pe lângă problema pesticidelor, proiectul de lege mai conține o reformă extrem de contestată: reorganizarea stocării apei pentru irigațiile agricole. Această măsură a declanșat deja un val de nemulțumiri, fiind programate mai multe proteste pe parcursul săptămânii, inclusiv o demonstrație de amploare organizată la Les Invalides.

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