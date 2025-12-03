Un mic-dejun hrănitor nu trebuie să includă neapărat ouă. Mai jos vă propunem cinci variante pentru prima masă a zilei, bogate în proteine și potrivite pentru cei care vor să slăbească.
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:
- articolul continuă mai jos -
1. Budincă de chia cu iaurt grecesc și fructe de pădure
Acest preparat are circa 22 g proteine / porție. Iată mai jos ce ingrediente sunt necesare:
- 200 g iaurt grecesc 2%
- 2 linguri semințe chia
- 1 linguriță miere
- Fructe de pădure proaspete
- Vanilie
Beneficii: bogat în proteine și fibre, ține foamea la distanță ore bune. Perfect pentru cine vrea să slăbească.
2. Smoothie proteic cu unt de arahide și banană
Acest smoothie conține aproximativ 25 g proteine / porție și este potrivit pentru diminețile în care te grăbești, dar vrei și un mic dejun echilibrat și nutritiv.
Ai nevoie de:
- 250 ml lapte vegetal sau lapte degresat
- 1 banană congelată
- 1 lingură unt de arahide
- 1 măsură pudră proteică (zer sau vegetală)
Acest mic dejun este consistent, dar echilibrat. Proteinele și grăsimile bune stabilizează glicemia și reduc pofta de dulce pe parcursul zilei.
3. Tartine cu somon afumat și cremă de brânză light
Tartinele cu somon și cremă de brânză light conțin circa 20–23 g proteine / porție. Ai nevoie de:
- 2 felii pâine integrală
- 60 g cremă de brânză light
- 80 g somon afumat
- Mărar, zeamă de lămâie, piper
Este o combinație sățioasă, cu grăsimi bune și proteine curate; excelent pentru controlul apetitului.
4. Quinoa cu iaurt, nuci și mere caramelizate ușor
Aici avem într-o porție aproximativ 18–20 g proteine. Sunt necesare următoarele ingrediente:
- 150 g quinoa fiartă
- 150 g iaurt grecesc
- 1 măr tăiat și sotat într-o linguriță de ulei de cocos
- Scorțișoară și nuci tocate
Beneficii: carbohidrați complecși și proteine bune.
5. Wrap proteic cu pui la grătar și legume crocante
Un mic-dejun „sărat”, bun și la pachet, care conține 25–30 g proteine / porție.
Ingrediente:
- 1 lipie integrală
- 120 g piept de pui la grătar
- Salată, castravete, roșii
- 1 lingură hummus sau iaurt grecesc
De ce sunt potrivite pentru slăbit?
Fiecare dintre aceste opțiuni are:
- minim 15 g proteine/porție,
- sub 550–600 kcal,
- combinații care mențin glicemia stabilă și reduc poftele,
- ingrediente accesibile și ușor de integrat în rutina zilnică.