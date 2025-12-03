Un mic-dejun hrănitor nu trebuie să includă neapărat ouă. Mai jos vă propunem cinci variante pentru prima masă a zilei, bogate în proteine și potrivite pentru cei care vor să slăbească.

1. Budincă de chia cu iaurt grecesc și fructe de pădure

Acest preparat are circa 22 g proteine / porție. Iată mai jos ce ingrediente sunt necesare:

200 g iaurt grecesc 2%

2 linguri semințe chia

1 linguriță miere

Fructe de pădure proaspete

Vanilie

Beneficii: bogat în proteine și fibre, ține foamea la distanță ore bune. Perfect pentru cine vrea să slăbească.

2. Smoothie proteic cu unt de arahide și banană

Acest smoothie conține aproximativ 25 g proteine / porție și este potrivit pentru diminețile în care te grăbești, dar vrei și un mic dejun echilibrat și nutritiv.

Ai nevoie de:

250 ml lapte vegetal sau lapte degresat

1 banană congelată

1 lingură unt de arahide

1 măsură pudră proteică (zer sau vegetală)

Acest mic dejun este consistent, dar echilibrat. Proteinele și grăsimile bune stabilizează glicemia și reduc pofta de dulce pe parcursul zilei.

3. Tartine cu somon afumat și cremă de brânză light

Tartinele cu somon și cremă de brânză light conțin circa 20–23 g proteine / porție. Ai nevoie de:

2 felii pâine integrală

60 g cremă de brânză light

80 g somon afumat

Mărar, zeamă de lămâie, piper

Este o combinație sățioasă, cu grăsimi bune și proteine curate; excelent pentru controlul apetitului.

4. Quinoa cu iaurt, nuci și mere caramelizate ușor

Aici avem într-o porție aproximativ 18–20 g proteine. Sunt necesare următoarele ingrediente:

150 g quinoa fiartă

150 g iaurt grecesc

1 măr tăiat și sotat într-o linguriță de ulei de cocos

Scorțișoară și nuci tocate

Beneficii: carbohidrați complecși și proteine bune.

5. Wrap proteic cu pui la grătar și legume crocante

Un mic-dejun „sărat”, bun și la pachet, care conține 25–30 g proteine / porție.

Ingrediente:

1 lipie integrală

120 g piept de pui la grătar

Salată, castravete, roșii

1 lingură hummus sau iaurt grecesc

De ce sunt potrivite pentru slăbit?

Fiecare dintre aceste opțiuni are: