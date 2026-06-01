Un cor format din fermieri britanici a reușit să câștige ediția 2026 a emisiunii „Britain’s Got Talent”, devenind primul cor care obține marele trofeu în istoria concursului.

Hawkstone Farmers’ Choir, proiect susținut de cunoscutul prezentator TV Jeremy Clarkson, a impresionat publicul și juriul prin interpretările sale, dar și prin mesajul dedicat comunității agricole și sănătății mintale în mediul rural. Victoria le-a adus fermierilor un premiu de 250.000 de lire sterline și posibilitatea de a cânta la prestigiosul spectacol anual Royal Variety Performance, conform agrarheute.com.

Un proiect pornit pentru a sprijini fermierii

Corul a fost creat în 2024 de Jeremy Clarkson în jurul comunității agricole asociate fermei sale din Oxfordshire și brandului său Hawkstone. Grupul reunește 32 de fermieri și lucrători agricoli britanici. Deși inițial proiectul a fost legat de promovarea brandului Hawkstone, corul a continuat să existe și a devenit treptat o inițiativă dedicată sprijinirii fermierilor și combaterii izolării sociale din mediul rural.

Mesajul a rezonat puternic într-o perioadă în care agricultura britanică se confruntă cu presiuni economice și sociale importante.

- articolul continuă mai jos -

Un mesaj despre sănătatea mintală în agricultură

După anunțarea victoriei, una dintre membrele corului, Katryna Shell, a transmis un mesaj care a atras atenția publicului. „Acesta este pentru toți fermierii. Pentru oricine se confruntă cu dificultăți, nu este un subiect tabu. Dacă nu ești bine, vorbește”, a declarat aceasta.

Potrivit membrilor corului, unul dintre obiectivele proiectului este să încurajeze discuțiile despre sănătatea mintală în comunitățile agricole, unde izolarea și presiunea financiară reprezintă probleme frecvente.

Jeremy Clarkson a vorbit în repetate rânduri despre dificultățile cu care se confruntă fermierii britanici, iar succesul corului a fost perceput de mulți drept o victorie simbolică pentru lumea rurală.

Juriul a fost impresionat de piesa originală a fermierilor

În finală, corul a interpretat piesa originală „This Is Home”, iar prestația a provocat reacții emoționale atât în sală, cât și în rândul juraților.

Judecătorul Simon Cowell a recunoscut că avusese rezerve în privința alegerii unei piese originale pentru finală, însă după interpretare a spus că decizia „a dat rezultate”, descriind momentul drept „emoționant” și „plin de bucurie”.

La rândul său, Amanda Holden a fost vizibil emoționată și a lăudat armoniile corului și mesajul cântecului despre viața fermierilor.

Și KSI a declarat că și-ar adăuga melodia în propria listă de redare după prestația din finală.

Jeremy Clarkson a urmărit victoria cu emoție

Momentul victoriei a fost unul extrem de emoționant și pentru Jeremy Clarkson. Prezentatorul, cunoscut mai ales pentru emisiunile Clarkson’s Farm și Top Gear, a fost surprins în public aplaudând și sărbătorind succesul corului.

În paralel, colegul său din Clarkson’s Farm, Kaleb Cooper, a urmărit finala alături de susținători la pubul Farmer’s Dog din Oxfordshire, unde victoria a fost întâmpinată cu aplauze și entuziasm.

Pentru mulți spectatori, succesul Hawkstone Farmers’ Choir a depășit dimensiunea unui simplu concurs muzical. Victoria a fost interpretată ca un semnal de susținere pentru fermierii britanici, într-un moment în care agricultura traversează numeroase provocări economice și sociale.

Într-o competiție dominată de obicei de soliști, dansatori sau numere spectaculoase, un grup de fermieri care cântă despre viața la țară a reușit să câștige votul publicului. Iar pentru lumea agricolă britanică, aceasta pare să fi fost cea mai importantă victorie dincolo de scenă.