Merele și scorțișoara formează una dintre cele mai apreciate combinații din lumea deserturilor. Inspirată de celebrul „apple fritter” american, această rețetă transformă ingredientele simple într-un chec aromat, cu bucăți fragede de măr, note calde de scorțișoară și o glazură dulce care completează perfect preparatul, potrivit 30 seconds.

Poate fi servit la micul dejun, brunch, ca gustare sau chiar ca desert, alături de o cupă de înghețată de vanilie. În plus, se prepară din ingrediente accesibile și nu necesită tehnici complicate.

De ce sunt recomandate merele Granny Smith

30 seconds recomandă folosirea merelor Granny Smith deoarece își păstrează mai bine forma în timpul coacerii și oferă un contrast plăcut între gustul dulce al aluatului și nota lor ușor acrișoară.

Desigur, rețeta poate fi adaptată și cu alte soiuri de mere, în funcție de preferințe.

Ingrediente

Pentru chec

115 g unt

100 g zahăr

2 lingurițe extract de vanilie

120 ml lapte integral

2 ouă

190 g făină

1 ½ linguriță bicarbonat de sodiu

200 g zahăr brun (împărțit în două)

2 mere Granny Smith, curățate și tăiate cuburi

2 lingurițe scorțișoară (împărțite în două)

- articolul continuă mai jos -

Pentru glazură

120 g zahăr pudră

2 linguri lapte

Mod de preparare

Mixează untul și zahărul timp de aproximativ două minute, până când compoziția devine pufoasă. Adaugă vanilia, laptele și ouăle și continuă să amesteci până la omogenizare.

Încorporează făina, bicarbonatul de sodiu și o linguriță de scorțișoară.

Într-un bol separat, amestecă merele cu jumătate din cantitatea de zahăr brun și restul de scorțișoară.

Toarnă jumătate din aluat într-o formă de chec unsă. Adaugă jumătate din amestecul de mere, apoi restul de aluat și, la final, restul de mere. Presară deasupra zahărul brun rămas.

Coace în cuptorul preîncălzit la 175°C timp de 50-60 de minute. Deoarece cuptoarele pot coace diferit, verifică preparatul după aproximativ 45 de minute folosind o scobitoare.

Lasă checul să se răcească.

Pentru glazură, amestecă zahărul pudră cu laptele până obții o compoziție fină și omogenă. Toarnă glazura peste checul răcit.

Cum poate fi servit

Checul poate fi consumat atât cald, cât și rece. Pentru desert, poate fi încălzit ușor și servit alături de înghețată de vanilie. La micul dejun sau brunch merge foarte bine cu cafea, ceai sau lapte.

Preparatul se păstrează într-un recipient închis ermetic pentru a-și menține textura fragedă și umedă timp de mai multe zile.