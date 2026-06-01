Căpșunile sunt asociate aproape automat cu prăjituri, tarte, înghețată sau gem. Totuși, aroma lor dulce-acrișoară le transformă într-un ingredient potrivit și pentru preparate sărate. În multe bucătării europene, căpșunile sunt folosite în salate, sosuri pentru carne sau combinații cu brânzeturi maturate.
Iată câteva idei care merită încercate.
Una dintre cele mai cunoscute combinații de vară. Gustul ușor picant al rucolei și nota cremoasă a brânzei de capră sunt completate de prospețimea căpșunilor.
Pâine prăjită, burrata cremoasă, căpșuni feliate, puțin ulei de măsline și câteva frunze de busuioc. Un aperitiv rapid și spectaculos.
Căpșunile tocate se amestecă cu ceapă roșie, coriandru, suc de lime și puțin ardei iute. Rezultă un sos proaspăt care merge foarte bine cu peștele la grătar.
Brânza halloumi rumenită în tigaie se combină cu căpșuni, mix de salată și un dressing simplu cu lămâie.
În această reinterpretare a supei spaniole, o parte din roșii este înlocuită cu căpșuni, care adaugă prospețime și o aciditate discretă.
Căpșunile pot fi gătite câteva minute împreună cu puțin oțet balsamic și piper negru. Sosul rezultat completează foarte bine carnea de rață.
O combinație simplă, dar echilibrată, potrivită pentru o cină ușoară de vară. Se poate completa cu semințe, brânzeturi sau piept de pui la grătar.
Pe lângă dulceața lor naturală, căpșunile au o aciditate care le apropie de profilul aromatic al roșiilor. Tocmai de aceea se combină bine cu brânzeturi, verdețuri, pește sau carne. Folosite cu măsură, ele pot aduce prospețime și echilibru unor preparate care depășesc zona clasică a deserturilor.
