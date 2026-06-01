7 rețete cu căpșuni care nu sunt deserturi: de la salată cu brânză de capră la sos pentru friptura de rață / De ce merg aceste fructe în preparatele sărate

01 iun. 2026, Rețete
Foto: Envato Elements
Căpșunile sunt asociate aproape automat cu prăjituri, tarte, înghețată sau gem. Totuși, aroma lor dulce-acrișoară le transformă într-un ingredient potrivit și pentru preparate sărate. În multe bucătării europene, căpșunile sunt folosite în salate, sosuri pentru carne sau combinații cu brânzeturi maturate.

Iată câteva idei care merită încercate.

Salată cu căpșuni, rucola și brânză de capră

Una dintre cele mai cunoscute combinații de vară. Gustul ușor picant al rucolei și nota cremoasă a brânzei de capră sunt completate de prospețimea căpșunilor.

Fresh salad with arugula, strawberries, feta cheese and nuts on green background.

Foto: Envato Elements

Bruschete cu căpșuni și burrata

Pâine prăjită, burrata cremoasă, căpșuni feliate, puțin ulei de măsline și câteva frunze de busuioc. Un aperitiv rapid și spectaculos.

Salsa de căpșuni pentru pește sau pui

Căpșunile tocate se amestecă cu ceapă roșie, coriandru, suc de lime și puțin ardei iute. Rezultă un sos proaspăt care merge foarte bine cu peștele la grătar.

Salată cu căpșuni și halloumi

Brânza halloumi rumenită în tigaie se combină cu căpșuni, mix de salată și un dressing simplu cu lămâie.

Gazpacho cu roșii și căpșuni

În această reinterpretare a supei spaniole, o parte din roșii este înlocuită cu căpșuni, care adaugă prospețime și o aciditate discretă.

Sos cu căpșuni pentru friptura de rață

Căpșunile pot fi gătite câteva minute împreună cu puțin oțet balsamic și piper negru. Sosul rezultat completează foarte bine carnea de rață.

Salată cu spanac, căpșuni și nuci

O combinație simplă, dar echilibrată, potrivită pentru o cină ușoară de vară. Se poate completa cu semințe, brânzeturi sau piept de pui la grătar.

De ce funcționează căpșunile în preparatele sărate

Pe lângă dulceața lor naturală, căpșunile au o aciditate care le apropie de profilul aromatic al roșiilor. Tocmai de aceea se combină bine cu brânzeturi, verdețuri, pește sau carne. Folosite cu măsură, ele pot aduce prospețime și echilibru unor preparate care depășesc zona clasică a deserturilor.

Rețete
01 iun.
1 Iunie la iarbă verde/ Ce gustări și băuturi luăm cu noi la un picnic cu copiii/ Mâncarea trebuie să fie proaspătă, ambalată etanș și fără ingrediente care se pot degrada la căldură
Rețete
31 mai
Cină cu buget redus și multă proteină / Chiftele de pui cu sos cremos preparate într-o singură tigaie
Rețete
31 mai
Chec pufos cu mere și scorțișoară, acoperit cu glazură dulce / Perfect pentru micul dejun, cafeaua de după-amiază sau desert
Rețete
30 mai
O cină completă într-un singur vas / Pui Florentine cu paste și spanac la cuptor, inspirate din dieta mediteraneană și bogate în proteine
Rețete
30 mai
Biscuiți fragezi cu ricotta și glazură de lămâie / Rețeta italiană care promite gustul verii cu doar câteva ingrediente
VIDEO | Fermierii au cucerit scena de la „Britain’s Got Talent” / Corul creat de Jeremy Clarkson a făcut istorie în concurs
Ce mănâncă copiii persoanelor care ajung să trăiască până 100 de ani? / Studiul care încearcă să descifreze unul dintre secretele longevității
Deserturile copilăriei: Ce dulciuri au rămas în memoria românilor după zeci de ani / De la mămăligă cu dulceață la griș în lapte sau ciurigăi maramureșeni
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 79): Zeci de lei pentru zeci de vinuri? Da, în iunie! / Datele și locurile unde poți degusta zeci (chiar sute) de vinuri
FOTO-VIDEO | Gulaș uriaș la Salonta: aproape 10.000 de porții distribuite în două ore. Organizatorii speră la un nou record mondial / Aproape o tonă de carne de bizon și 1,5 tone de cartofi au ajuns în ceaun
