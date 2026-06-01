Căpșunile sunt asociate aproape automat cu prăjituri, tarte, înghețată sau gem. Totuși, aroma lor dulce-acrișoară le transformă într-un ingredient potrivit și pentru preparate sărate. În multe bucătării europene, căpșunile sunt folosite în salate, sosuri pentru carne sau combinații cu brânzeturi maturate.

Iată câteva idei care merită încercate.

Salată cu căpșuni, rucola și brânză de capră

Una dintre cele mai cunoscute combinații de vară. Gustul ușor picant al rucolei și nota cremoasă a brânzei de capră sunt completate de prospețimea căpșunilor.

Bruschete cu căpșuni și burrata

Pâine prăjită, burrata cremoasă, căpșuni feliate, puțin ulei de măsline și câteva frunze de busuioc. Un aperitiv rapid și spectaculos.

Salsa de căpșuni pentru pește sau pui

Căpșunile tocate se amestecă cu ceapă roșie, coriandru, suc de lime și puțin ardei iute. Rezultă un sos proaspăt care merge foarte bine cu peștele la grătar.

Salată cu căpșuni și halloumi

Brânza halloumi rumenită în tigaie se combină cu căpșuni, mix de salată și un dressing simplu cu lămâie.

Gazpacho cu roșii și căpșuni

În această reinterpretare a supei spaniole, o parte din roșii este înlocuită cu căpșuni, care adaugă prospețime și o aciditate discretă.

Sos cu căpșuni pentru friptura de rață

Căpșunile pot fi gătite câteva minute împreună cu puțin oțet balsamic și piper negru. Sosul rezultat completează foarte bine carnea de rață.

Salată cu spanac, căpșuni și nuci

O combinație simplă, dar echilibrată, potrivită pentru o cină ușoară de vară. Se poate completa cu semințe, brânzeturi sau piept de pui la grătar.

De ce funcționează căpșunile în preparatele sărate

Pe lângă dulceața lor naturală, căpșunile au o aciditate care le apropie de profilul aromatic al roșiilor. Tocmai de aceea se combină bine cu brânzeturi, verdețuri, pește sau carne. Folosite cu măsură, ele pot aduce prospețime și echilibru unor preparate care depășesc zona clasică a deserturilor.