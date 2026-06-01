La ferma Can Marpons, pe coasta catalană, între Barcelona și Costa, se cultivă celebrele căpșuni de Maresme. Proprietarul, Pep, lucrează îmreună cu fiul său și încă un ajutor și produce căpșuni dulci tot timpul anului.

Unde le vinde? În zona, în piață, la cei care îi sunt clienți de „toată viața” cum spune spaniolul. Totul e de km 0, iar căpșunile se culeg coapte, la maturitate perfectă, exact înainte de a fi vândute/cumpărate și consumate.

„Totul este foarte local, dezvăluie fermierul: magazine de sat, piețe și grupuri de consumatori. Fructele trebuie consumate cât mai repede după recoltare.”