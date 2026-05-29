Promisiunile despre alimente care „șterg ridurile” sau „întineresc peste noapte” apar frecvent în mediul online. În realitate, specialiștii spun că niciun aliment nu poate opri procesul natural de îmbătrânire. Vârsta, genetica, expunerea la soare, calitatea somnului, stresul, fumatul și schimbările hormonale influențează aspectul pielii de-a lungul vieții. Totuși, ceea ce punem în farfurie poate contribui la sănătatea, hidratarea și rezistența acesteia, potrivit The Spicy Chefs.

Experții spun că este mai util să privim alimentația ca pe un factor care susține funcționarea normală a pielii decât ca pe o soluție miraculoasă împotriva ridurilor.

Cum influențează alimentația sănătatea pielii

Îmbătrânirea pielii nu are loc doar la suprafață. Odată cu trecerea anilor, structura colagenului și a elastinei se modifică, iar stresul oxidativ poate contribui la apariția unor schimbări vizibile.

Mai multe cercetări au analizat rolul vitaminelor, carotenoidelor și al altor compuși din alimentație în menținerea sănătății pielii. Acest lucru nu înseamnă că dieta poate inversa procesul de îmbătrânire, ci că poate influența unele dintre mecanismele implicate în aspectul și funcționarea normală a pielii.

Specialiștii spun că o alimentație echilibrată oferă organismului nutrienții necesari pentru procesele de reparare celulară, protecția antioxidantă și menținerea structurii țesuturilor.

Vitamina C, unul dintre cei mai importanți nutrienți pentru piele

Vitamina C este unul dintre nutrienții cel mai des asociați cu sănătatea pielii.

Potrivit Institutelor Naționale de Sănătate din SUA, aceasta este necesară pentru sinteza colagenului, o proteină esențială pentru structura țesutului conjunctiv.

Printre alimentele bogate în vitamina C se numără:

citricele;

căpșunele;

kiwi;

ardeiul gras;

broccoli;

varza de Bruxelles;

roșiile;

cartofii.

Proteinele contează mai mult decât credem

Colagenul este o proteină, iar organismul are nevoie de aminoacizi pentru a produce și întreține țesuturile.

Din acest motiv, specialiștiii recomandă un aport adecvat de proteine provenite din surse precum peștele, ouăle, iaurtul, carnea slabă, tofu, lintea și fasolea.

Mai mult decât atât, potrivit specialiștilor, suplimentele cu colagen nu sunt neapărat mai importante decât o alimentație echilibrată. Colagenul ingerat este descompus în aminoacizi în timpul digestiei, la fel ca alte proteine alimentare.

Grăsimile sănătoase au și ele un rol

Grăsimile sănătoase, în special acizii grași omega-3, sunt frecvent asociate cu sănătatea pielii.

EPA și DHA se găsesc în pești precum somonul, sardinele și păstrăvul, în timp ce ALA este prezent în semințele de in, semințele de chia și nuci.

Aceste alimente sunt incluse frecvent în recomandările privind alimentația echilibrată și sănătatea cardiovasculară, iar unele cercetări sugerează că pot contribui și la menținerea funcționării normale a pielii.

Dieta mediteraneană apare frecvent în recomandările specialiștilor

Dacă există un model alimentar care apare constant în cercetările despre îmbătrânirea sănătoasă, acesta este dieta mediteraneană.

Aceasta pune accent pe:

legume și fructe;

leguminoase;

cereale integrale;

pește;

ulei de măsline;

nuci și semințe.

Potrivit experților, acest tip de alimentație este asociat cu niveluri mai scăzute de inflamație și cu un proces de îmbătrânire mai sănătos, fără a reprezenta însă o soluție miraculoasă pentru aspectul pielii.

Zahărul și alimentele ultraprocesate ar putea accelera unele procese asociate îmbătrânirii pielii

Pe de altă parte, o alimentație bogată în zahăr adăugat și carbohidrați rafinați este privită cu mai multă rezervă de cercetători.

Unul dintre mecanismele analizate este glicarea, proces prin care moleculele de zahăr se leagă de proteine precum colagenul și elastina. Cercetările sugerează că acumularea produșilor de glicare avansată (AGEs) poate influența structura și funcționarea pielii.

Acest lucru nu înseamnă că un desert ocazional va produce riduri, însă specialiștiii recomandă moderația și o alimentație bazată în principal pe produse cât mai puțin procesate.