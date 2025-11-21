Un nou studiu a descoperit că o dietă bogată în proteine este asociată cu un risc crescut de evenimente cardiovasculare majore, potrivit eatingwell.com.

Cercetătorii au descoperit că pericolul cel mai mare este la adulții cu vârste de peste 55 de ani, care aveau un risc cu 36% mai mare de infarct, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă sau deces cardiovascular.

În schimb, pentru adulții cu vârste sub 55 de ani, cercetătorii nu au găsit nicio asociere semnificativă între aportul ridicat de proteine și riscul cardiovascular.

Proteinele, esențiale pentru organism

Proteinele au devenit un fel de „vedetă nutrițională” în ultima vreme. Pe rețelele sociale, mulți influenceri promovează dietele bogate în proteine pentru orice, de la creșterea masei musculare la pierderea în greutate și creșterea energiei. Mulți oameni au adoptat ideea că mai multe proteine înseamnă o sănătate mai bună.

Este adevărat că proteinele au roluri esențiale în organism – ajută la construirea și repararea țesuturilor, susțin funcția imună și te ajută să te simți sătul după mese. Pentru sportivi, se recomandă adesea un aport mai ridicat, de 1,6–1,8 g/kg corp/zi. Dar când vine vorba de sănătatea pe termen lung, lucrurile devin mai complicate, iar un aspect lipsă era modul în care vârsta influențează această relație.

Circa 20.000 de oameni incluși în studiu

Un nou studiu, publicat în The Journal of Nutrition, Health and Aging, a analizat date de la aproape 20.000 de participanți, pentru a examina legătura dintre dietele bogate în proteine de evenimentele cardiovasculare. Cercetătorii au dorit să vadă și cum influențează vârsta acest fenomen.

Cercetătorii au inclus în studiu 19.420 de participanți ce au completat cel puțin un chestionar alimentar detaliat. Studiul s-a desfășurat între anii 2009 și 2012. Pentru a fi incluși, participanții erau fără antecedente de insuficiență cardiacă, infarct, accident vascular cerebral sau boală cronică de rinichi. Vârsta medie era de 54 de ani, iar aproape 73% erau femei. Aproximativ jumătate aveau sub 55 de ani, cealaltă jumătate peste 55.

Cercetătorii au definit „aport ridicat de proteine” ca fiind 1,8 g/kg corp/zi. Pentru o persoană de 68 kg, asta înseamnă aproximativ 123 g de proteine pe zi. Specialiștii recomandă un consum de proteine de 0,8–1,0 g/kg pentru majoritatea adulților (54–68 g/zi).

Rezultatul principal a fost apariția unor evenimente cardiovasculare majore (MACE), incluzând infarct, insuficiență cardiacă, accident vascular cerebral și deces. Participanții au fost urmăriți în medie 13,2 ani. Pentru comparații corecte, cercetătorii au folosit metoda „propensity score matching”, care ia în considerare vârsta, sexul, IMC-ul, activitatea fizică, tensiunea arterială și alți factori.

Legătura dintre proteine și riscul cardiovascular

Pe parcursul perioadei de urmărire, au avut loc 967 de evenimente cardiovasculare majore. După ajustarea pentru diverși factori, participanții cu aport ridicat de proteine aveau un risc cu 21% mai mare de a experimenta un eveniment cardiovascular major în comparație cu cei cu aport redus.

Diete bogate în proteine au fost asociate cu:

risc cu 43% mai mare de insuficiență cardiacă

risc cu 50% mai mare de infarct

risc cu 73% mai mare de deces cardiovascular

risc cu 39% mai mare de deces din orice cauză

Descoperirea-cheie: vârsta a făcut o diferență semnificativă:

La participanții de peste 55 de ani, aportul ridicat de proteine a fost asociat cu un risc cu 36% mai mare de evenimente cardiovasculare majore.

La cei sub 55, nu a existat nicio asociere semnificativă.

Cum te pot afecta dietele bogate în proteine

Dacă ai mărit aportul de proteine crezând că „mai mult este mai bine”, această cercetare sugerează că ar fi bine să reevaluezi.

Cercetătorii cred că există câteva posibile explicații:

Dietele bogate în proteine pot crește nivelul aminoacizilor cu lanț ramificat, asociați cu inflamație și stres oxidativ.

Metabolizarea proteinelor produce TMAO, un compus asociat cu ateroscleroza. Nivelurile de TMAO cresc odată cu vârsta și pot fi greu de redus.

Asta nu înseamnă că trebuie să te temi de proteine. Ele rămân esențiale pentru masa musculară și forță pe măsură ce îmbătrânești. Dar pare să existe o limită superioară la beneficii, în special pentru cei peste 55 de ani.

Ce ar trebui să faci

Dacă mănânci peste 1,8 g/kg corp/zilnic și ai peste 55 de ani, discută cu nutriționist, pentru ca acesta să analizeze dacă nivelul este adecvat pentru tine.

Recomandarea standard de 0,8–1,0 g/kg este rezonabilă pentru majoritatea adulților, iar uneori 1,0–1,2 g/kg este sugerat pentru menținerea masei musculare la vârstnici.

De asemenea, contează calitatea proteinelor: include mai multe proteine vegetale, precum fasole, linte, nuci și semințe, alături de proteinele animale, pentru o inimă mai sănătoasă. Iar proteinele sunt doar o parte din sănătatea cardiovasculară. Activitatea fizică regulată, greutatea sănătoasă și gestionarea tensiunii arteriale sunt la fel de importante.