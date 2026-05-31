31 mai 2026, Rețete
Cină cu buget redus și multă proteină / Chiftele de pui cu sos cremos preparate într-o singură tigaie
Foto Dreamstime
Într-o perioadă în care costul alimentelor continuă să crească, rețetele simple, sățioase și accesibile devin tot mai căutate. Aceste chiftele de pui cu sos cremos bifează toate criteriile: sunt bogate în proteine, folosesc ingrediente ușor de găsit și pot fi pregătite în aproximativ jumătate de oră, potrivit 30 seconds.

Preparatul se gătește într-o singură tigaie și poate fi servit cu piure de cartofi, orez sau tăiței cu ou. În plus, este o opțiune foarte bună pentru meal prep, deoarece se păstrează bine și poate fi reîncălzită fără să își piardă textura.

Ingrediente

Pentru chiftele

  • 450 g carne tocată de pui
  • 1 ou
  • 25 g pesmet
  • 25 g parmezan ras
  • 1 linguriță condiment italian (sau pătrunjel proaspăt tocat)
  • 2 căței de usturoi, tocați sau presați
  • 1 lingură ulei de măsline
  • sare și piper, după gust

Pentru sos

  • 3 linguri unt
  • 3 linguri făină
  • 500 ml supă de pui
  • 1 lingură sos Worcestershire
  • 120 ml lapte evaporat, smântână lichidă pentru gătit sau half-and-half

Mod de preparare

Într-un bol mare, amestecă carnea tocată de pui, oul, pesmetul, parmezanul, condimentul italian și usturoiul. Asezonează cu sare și piper și amestecă doar cât să se combine ingredientele. Modelează apoi chiftele de dimensiuni egale.

Încinge uleiul de măsline într-o tigaie mare, la foc mediu spre mare. Adaugă chiftelele și gătește-le până când se rumenesc pe toate părțile, aproximativ 6-8 minute. Scoate-le pe o farfurie și lasă-le deoparte.

În aceeași tigaie topește untul. Adaugă făina și amestecă timp de aproximativ două minute, până când capătă o culoare ușor aurie.

Toarnă treptat supa de pui, sosul Worcestershire și laptele sau smântâna pentru gătit, amestecând continuu pentru a evita formarea cocoloașelor. Lasă sosul să fiarbă ușor până începe să se îngroașe, aproximativ 2-3 minute.

Pune chiftelele înapoi în tigaie și amestecă ușor pentru a fi acoperite de sos. Lasă preparatul să fiarbă la foc mic încă aproximativ cinci minute, până când chiftelele sunt complet pătrunse.

La servire, preparatul poate fi presărat cu pătrunjel proaspăt tocat.

Cum poate fi servit

Chiftelele merg foarte bine alături de piure de cartofi, orez simplu sau tăiței cu ou. Pentru o variantă mai ușoară, pot fi servite și cu legume la abur sau o salată verde.

Datorită conținutului ridicat de proteine și a timpului redus de preparare, rețeta poate fi o soluție practică pentru cinele din timpul săptămânii sau pentru mesele pregătite în avans.

