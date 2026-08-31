Congelatorul este o soluție practică pentru prelungirea duratei de păstrare a alimentelor, însă nu toate produsele își păstrează proprietățile după congelare și dezghețare. Un bucătar american recomandă atenție în cazul brânzeturilor, pastelor gătite, mezelurilor crud-uscate și vinului, conform Mediafax.

Apa din alimente formează cristale de gheață în timpul congelării, iar acestea pot modifica structura produsului. După dezghețare, unele alimente devin mai moi, sfărâmicioase sau își pierd din aromă.

„Faptul că poți congela ceva nu înseamnă neapărat că ar trebui să o faci”, a explicat pentru Fox News Digital chef Dennis Littley, educator culinar și fondator al Ask Chef Dennis, citat de Fox News.

1. Brânzeturile pot deveni sfărâmicioase

Multe tipuri de brânză pot fi congelate, însă problema apare în special după dezghețare. Unele sortimente își pot pierde textura inițială și pot deveni sfărâmicioase sau granulate.

Efectul este mai evident în cazul brânzeturilor moi și cremoase. Pentru o calitate mai bună, acestea pot fi păstrate în frigider, bine ambalate, iar cantitatea cumpărată poate fi adaptată consumului, astfel încât produsul să fie folosit cât timp este proaspăt.

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2. Pastele gătite își pot pierde textura

Pastele preparate pot fi congelate, însă rezultatul depinde de modul de preparare și de ingredientele folosite. După dezghețare, pastele pot deveni mai moi, iar sosurile cremoase se pot separa.

În cazul preparatelor cu sosuri pe bază de smântână sau alte ingrediente cremoase, recomandarea este păstrarea resturilor în frigider și consumarea lor în următoarele zile.

Există însă și excepții. Preparatele consistente, precum pastele coapte, pot rezista mai bine congelării decât pastele cu sosuri cremoase.

3. Prosciutto și salamul crud-uscat pot pierde din calitate

Prosciutto, salamul și alte mezeluri crud-uscate pot fi congelate, dar temperaturile foarte scăzute pot afecta textura și aroma.

Diferențele sunt mai ușor de observat atunci când aceste produse sunt consumate ca atare, pe un platou de aperitive, într-un sandviș sau într-un preparat în care textura cărnii are un rol important.

În astfel de cazuri, o variantă mai bună este păstrarea produselor bine ambalate în frigider și respectarea perioadei de consum recomandate după deschidere.

4. Vinul nu ar trebui pus în congelator

În cazul vinului, recomandarea este mai categorică: congelatorul trebuie evitat.

Când vinul îngheață, lichidul se dilată. Acest lucru poate pune presiune pe sticlă și dop și poate duce la deteriorarea recipientului. Temperaturile foarte scăzute pot afecta, de asemenea, gustul și aroma vinului.

Dacă o sticlă a fost deja deschisă, vinul poate fi închis din nou și păstrat în frigider, inclusiv în cazul celui roșu. Înainte de consum, poate fi readus la temperatura potrivită pentru servire.

Nu tot ce poate fi congelat merită congelat

Congelarea este o metodă eficientă de conservare, dar nu garantează păstrarea calității inițiale a alimentelor. Pentru unele produse, dezghețarea poate modifica semnificativ textura și, în anumite cazuri, aroma.

Brânzeturile moi, pastele cu sosuri cremoase și mezelurile crud-uscate pot fi păstrate mai bine în frigider atunci când prioritatea este menținerea texturii și a gustului. În cazul vinului, congelatorul trebuie evitat, atât din motive de calitate, cât și din cauza riscului de deteriorare a sticlei sau a dopului.