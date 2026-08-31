Zonele muntoase din centrul Vietnamului, importante pentru producția mondială de cafea robusta, trec printr-o schimbare rapidă. Tot mai mulți fermieri renunță la cafea și plantează durian, atrași de prețurile obținute pe piața chineză, conform Agerpres.

Vietnamul este al doilea mare producător de cafea din lume, după Brazilia, iar regiunile muntoase din centrul țării asigură aproximativ o șesime din producția mondială. În ultimii ani, însă, durianul a devenit o alternativă tot mai profitabilă pentru agricultori.

„Poți câștiga un trai decent cu cafea, dar durianul este cel care te îmbogățește”, spune fermierul Pham Xuan Lan, citat de AFP și Agerpres.

Lan s-a orientat spre cultivarea durianului în urmă cu aproximativ 20 de ani, pentru a-și diversifica producția. În prezent, deține 400 de arbori în provincia Dak Lak, care produc aproximativ 60 de tone de fructe. Durianii sunt transportați în China în containere refrigerate.

Fermierul estimează că va obține în acest an aproximativ 65.000 de euro din durian. Dacă s-ar fi concentrat exclusiv pe cafea, veniturile sale ar fi fost de circa 8.500 de euro.

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„Datorită durianului, mi-am cumpărat o mașină, case pentru copiii mei și am construit o vilă pentru familia mea”, povestește Lan, în vârstă de 56 de ani.

Suprafața cultivată cu durian a crescut de peste cinci ori

Clima tropicală și solurile bazaltice din zonele muntoase ale Vietnamului oferă condiții favorabile pentru cafeaua robusta. În paralel, suprafața ocupată de plantațiile de durian a crescut puternic.

Potrivit Ministerului Agriculturii, suprafața cultivată cu durian în Vietnam a ajuns la aproximativ 200.000 de hectare, după ce s-a mărit de peste cinci ori în ultimul deceniu.

Creșterea este strâns legată de piața chineză. Vietnamul a obținut acces oficial pe această piață abia în 2022, dar a ajuns anul trecut principalul furnizor de durian al Chinei în funcție de volumul livrat, depășind Thailanda, care dominase piața timp de aproape două decenii.

Cererea este alimentată și de popularitatea fructului în rândul consumatorilor chinezi tineri. Pe Douyin, platforma chineză echivalentă TikTok, videoclipurile în care utilizatorii deschid și consumă durian au acumulat miliarde de vizualizări.

Ada Song, participantă la o degustare organizată la Beijing, spune că a cheltuit aproape 1.000 de yuani, aproximativ 130 de euro, pe durian în ultimele săptămâni. A încercat aproape 20 de soiuri și apreciază gustul dulce și textura cremoasă a fructului.

China încearcă să își dezvolte propria producție

Durianul, considerat cândva un produs de lux în China, a devenit mai accesibil pe fondul concurenței dintre producătorii din Vietnam și Thailanda și al îmbunătățirii transporturilor.

China încearcă, la rândul său, să dezvolte producția internă. În provincia insulară Hainan au fost deja înființate peste 3.000 de hectare de plantații, regiunea având condiții climatice asemănătoare cu cele din nordul Vietnamului.

Feng Xuejie, de la Academia de Științe Agricole din Hainan, consideră însă că producția locală chineză nu poate concura deocamdată cu cea din Asia de Sud-Est. Fructele produse în China vor rămâne, cel puțin pentru moment, o completare la oferta regională.

Fermierii se tem de supraproducție și de dependența de piața chineză

Succesul durianului vine însă cu riscuri. În regiunile muntoase din Vietnam există temeri legate de dependența de un singur mare cumpărător, dar și de posibilitatea apariției unei supraproducții.

Fermierii urmăresc inclusiv evoluția pieței din Malaysia, unde prețurile au scăzut recent după o recoltă neobișnuit de abundentă. Țara s-a concentrat în special pe soiuri premium, iar oferta ridicată a pus presiune pe prețuri.

Cultivarea durianului presupune, de asemenea, condiții stricte pentru obținerea unor fructe de calitate. Nivelul de umiditate, cantitatea de apă și fertilizarea trebuie gestionate atent, iar rezultatele nu sunt garantate.

Lan, care continuă să cultive atât cafea, cât și durian, compară agricultura cu creșterea unui copil: sfaturile pot fi oferite, dar succesul nu poate fi garantat.

Pentru unii fermieri, experiența cu durianul s-a încheiat deja. Hung, în vârstă de 42 de ani, a renunțat complet la cafea în urmă cu cinci ani pentru a cultiva durian. Doi ani mai târziu, s-a întors la cafea, după ce a constatat că era prea dificil să obțină calitatea necesară.

„Nu am reușit”, spune fermierul. „Nu mă voi mai întoarce niciodată la durian”.