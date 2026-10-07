Astăzi toată lumea numără banii înainte de a intra în piață sau în magazin, așa că trebuie să gătim preparate cu ingrediente ieftine, dar sănătoase și nutritive. Ce ziceți de ou, brânză și pâine în aceeași tigaie? Plus că e și o rețet care să nu ne ține mai mult de 10 minute în bucătărie: tortilla cu ou și brânză.

Ingredientele sunt simple și costă câțiva lei: 2 felii de tortilla, 4 ouă și 50 g de brânză rasă. Evident sare, piper. Puțin kechup sau o roșie pentru garnitură.

Preparare pas cu pas

Într-o tigaie unsă cu unt sau ulei punem o tortilla tăiată în șase felii. Adăugăm ouăle bătute bine ca pentru omletă.

Întoarcem după ce se întărește oul.

Punem brânză pe jumătate de tortilla-omletă și îndoim în două.

Întoarcem pentru a se rumeni pe ambele părți.

Tăiem în trei și sevim cu o roșie sau puțin kechup.

E un preparat simplu care merge și pentru micul dejun și pentru prânz și pentru cină.

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