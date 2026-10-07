07 oct.
Astăzi toată lumea numără banii înainte de a intra în piață sau în magazin, așa că trebuie să gătim preparate cu ingrediente ieftine, dar sănătoase și nutritive. Ce ziceți de ou, brânză și pâine în aceeași tigaie? Plus că e și o rețet care să nu ne ține mai mult de 10 minute în bucătărie: tortilla cu ou și brânză.
Ingredientele sunt simple și costă câțiva lei: 2 felii de tortilla, 4 ouă și 50 g de brânză rasă. Evident sare, piper. Puțin kechup sau o roșie pentru garnitură.
E un preparat simplu care merge și pentru micul dejun și pentru prânz și pentru cină.
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