VIDEO | Prânz cu 10 lei. Cost redus, efort mic și mâncare ca la mama acasă. Prepară o clasică supă de pui pentru o întreagă familie

06 oct. 2026, Rețetele Juanitei
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Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Cât costă o supă de pui pentru 4 persoane?
  2. Cât de repede se prepară?
  3. Beneficiile terapeutice ale supei de pui

Căldura s-a domolit, începe perioada rece, iar supele, ciorbele calde vor fi baza meniului familiei. Dincolo de cât de bune și hrănitoare sunt, mai au un avantaj: sunt și foarte ieftine. Iar în ziua de azi, când toată lumea își numără banii înainte de a intra în piață sau în magazin, argumentul e important. În plus, ne dorim și rețete care să nu ne țină toată ziua în bucătărie. Clasica supă de pui este tot ce ne trebuie.

Cât costă o supă de pui pentru 4 persoane?

Avem nevoie doar de o carcasă de pui, 1 morcov, 1 păstârnac, o bucată de rădăcină de țelină, o ceapă. Și 100 g de paste. Costurile ingredientelor nu depășesc 10 lei.

Cât de repede se prepară?

Munca efectivă nu durează mai mult de 5 minute. Cât să cureți și să speli legumele. Se pun apoi la fiert cu sare carcasa și legumele întregi. La foc mic sau la oala sub presiune pentru o oră. respectiv jumătate de oră în al doilea caz.

La final, punem și pastele pentru câteva minute și supa e gata. Poți scoate legumele sau să le toci mărunt și să le lași în supă. La fel și resturile de carne de pe carcasă. Eu n-am pus legumele, le-am oprit pentru o supă cremă, dar am extras resturile de carne de pe carcasa de pui și le-am mărunțit în supă.

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Servește cu puțin pătrunjel proaspăt tocat.

Beneficiile terapeutice ale supei de pui

Odată cu venirea sezonului rece, supa de pui își reconfirmă statutul de aliat pentru sănătate. Pe lângă confortul pe care îl dă, prin căldură, grăsime și gustul de copilărie, preparatul acționează direct asupra organismului prin gustul său bogat în umami, al cincelea gust. Această aromă intensă stimulează apetitul scăzut în timpul infecțiilor respiratorii și pregătește tractul digestiv pentru o mai bună absorbție a nutrienților, calmând totodată eventualele stări neplăcute de greață sau disconfort abdominal.

Pe plan terapeutic, supa de pui preparată în casă reduce eficient simptomele de răceală și gripă prin diminuarea inflamației din căile aeriene superioare, blocând migrarea excesivă a globulelor albe către țesuturile iritate. Spre deosebire de apa caldă sau de variantele ultraprocesate la conservă, lichidul fierbinte al supei de casă, combinație între proteinele din carne, antioxidanții din legume și carbohidrații din paste, rehidratează organismul, fluidizează mucusul nazal și oferă energia necesară pentru o recuperare rapidă.

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