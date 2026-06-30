Alimentația influențează nu doar apariția cariilor, ci și sănătatea gingiilor. Medicul primar parodontolog Mariana Cărămidă a fost invitat la podcastul Fântâna de sănătate realizat de nutroționistul Tania Fântână la G4Food. Aici, medicul a explicat că anumite alimente pot reduce inflamația din organism, în timp ce altele creează condiții favorabile dezvoltării bacteriilor responsabile de bolile parodontale. „Așa cum pentru bolile cardiovasculare recomandăm alimente bogate în Omega-3, la fel, din aceleași motive, recomandăm aceste alimente și pentru protecția împotriva bolii parodontale. Contează foarte mult ceea ce mâncăm”, explică medicul.

Cum apare inflamația gingiilor

Dr. Mariana Cărămidă spune că gingivita și parodontita sunt afecțiuni inflamatorii provocate de acumularea resturilor alimentare pe suprafața dinților. „Aceste forme de inflamație sunt induse de acumularea resturilor alimentare pe dinții noștri. În contact cu flora microbiană normală din cavitatea bucală, bacteriile oportuniste încep să genereze inflamație atunci când găsesc condiții favorabile”, spune specialistul.

Potrivit acesteia, răspunsul organismului la aceste bacterii este influențat și de alimentație. „Inflamația depinde de răspunsul imun al întregului organism. Iar acest răspuns este influențat și de ceea ce consumăm. Prin alimentație putem controla cât de bine răspunde organismul în fața bacteriilor responsabile de inflamația gingivală”, explică medicul.

- articolul continuă mai jos -

Contează mai mult cât de des mănânci zahăr

Întrebată dacă este mai importantă cantitatea de zahăr sau frecvența consumului, dr. Mariana Cărămidă spune că ambele aspecte sunt relevante, însă gustările repetate pe parcursul zilei pot fi și mai dăunătoare pentru dinți.

„Zahărul este periculos indiferent de cantitate și indiferent de frecvență. Totuși, dacă ar fi să alegem între a mânca o prăjitură la o masă principală sau a consuma aceeași prăjitură în bucăți pe tot parcursul zilei, preferăm prima variantă, urmată de periajul dentar”, afirmă medicul.

Explicația este simplă. De fiecare dată când mâncăm, pe suprafața dinților rămân resturi alimentare care reprezintă hrană pentru bacterii. Cu cât aceste episoade sunt mai dese, cu atât bacteriile au mai multe oportunități să producă acizi care demineralizează smalțul sau să stimuleze inflamația gingiilor.

„Ne interesează și cât de des mâncăm pe durata zilei, nu doar ce mâncăm la mesele principale și la gustări”, subliniază specialistul.

Dulciurile și sucurile acidulate, o combinație nefavorabilă

Medicul atrage atenția că atât dulciurile, cât și băuturile răcoritoare îndulcite pot afecta sănătatea dinților.

„Aș spune că sunt la fel de nocive, dar în cazul sucurilor apare efectul cumulat al zahărului și al acidității. Aceste băuturi conțin zahăr și sunt acide, iar cele două acționează împreună asupra smalțului dentar”, explică dr. Mariana Cărămidă.

Ce alimente ar trebui limitate

Pentru protejarea dinților, specialistul recomandă limitarea alimentelor bogate în zahăr, în special a celor lipicioase, care rămân mult timp pe suprafața dinților.

„În general, trebuie să ne ferim de alimentele care conțin zahăr, sunt lipicioase și asigură un contact prelungit cu dinții, dar și de alimentele și băuturile acide sau care induc aciditate”, concluzionează medicul.

Specialiștii reamintesc că o alimentație echilibrată, asociată cu un periaj corect de două ori pe zi și controale stomatologice regulate, rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire atât a cariilor, cât și a bolilor gingivale.