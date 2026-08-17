Cum păstrezi fructele de pădure proaspete mai mult timp. Ce fac diferit chefii din restaurantele de top

Dacă obișnuiești să speli fructele de pădure imediat ce ajungi cu ele acasă, s-ar putea să le scurtezi chiar tu durata de păstrare. Potrivit Food & Wine, umezeala este unul dintre principalii dușmani ai fructelor de pădure, iar spălarea lor înainte de depozitarea în frigider le poate face să se strice mai repede.

„Este o metodă sigură de a introduce mai multă umezeală în fructe și de a le face să se strice mai repede”, explică Ann Ziata, chef la Institute of Culinary Education.

De aceea, recomandarea comună a bucătarilor este simplă: păstrează fructele de pădure nespălate și spală-le doar înainte să le consumi.

De ce nu este bine să speli fructele de pădure înainte să le pui la frigider

Fructele de pădure sunt foarte sensibile la umezeală. Dacă sunt spălate și apoi depozitate, apa rămasă pe suprafața lor creează un mediu favorabil apariției mucegaiului și grăbește alterarea.

„Fructele de pădure nu au aproape deloc termen de păstrare dacă le speli imediat”, avertizează Sue Zemanick, chef și proprietara restaurantului Zasu din New Orleans.

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Ted Nam, chef la Swissôtel din Chicago, este de aceeași părere.

„Umezeala este dușmanul numărul unu al fructelor de pădure. Ar trebui spălate doar chiar înainte de a fi consumate”, spune acesta.

Pentru a evita apariția mucegaiului, Nam recomandă să pui un prosop de hârtie pe fundul recipientului în care păstrezi fructele. Acesta va absorbi excesul de umezeală. Un alt detaliu important este să nu închizi complet recipientul, pentru a permite circulația aerului.

Cum păstrezi fructele de pădure mai mult timp

Chef Leah Delyte Di Bernardo, de la EAT Marketplace din Temecula, California, preferă recipientele din sticlă, inox sau ceramică perforată.

Metoda ei este simplă: pune un prosop de hârtie sau unul curat din bumbac pe fundul recipientului, adaugă fructele de pădure bine uscate și pune deasupra un alt prosop uscat înainte de a le introduce în frigider.

Recipientele ceramice perforate au avantajul că permit circulația constantă a aerului. Astfel, mediul rămâne mai uscat și mai rece și sunt reduse condițiile de umezeală stagnantă în care apare mucegaiul.

O altă variantă recomandată de Odette D’Aniello, fondatoarea și CEO-ul Dragonfly Cakes, sunt borcanele închise lejer.

„Cea mai bună metodă de a păstra fructele de pădure este în borcane închise lejer, cu un prosop de hârtie împăturit în interior”, spune D’Aniello.

Capacul lăsat lejer permite circulația aerului și ajută la prevenirea mucegaiului.

Așadar, regula pe care o recomandă chefi din mai multe bucătării este simplă: nu spăla fructele de pădure înainte să le depozitezi. Păstrează-le uscate, lasă aerul să circule și spală-le abia înainte de consum.