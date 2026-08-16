Pentru omleta noastră la friteuză (am făcut-o eu), am folosit slană de port de mangalița, fără colesterol și care pur și simplu se topește. Indiferent ce mai pui, nu omite mărarul proaspăt care îi dă o aromă extraordinară.

Ingrediente pentru omletă

3 ouă

30 g slănină de porc (sau 20 g unt ori ulei)

1⁄2 ceapă (tocată rondele foarte fine)

1⁄2 legătură mărar proaspăt (tocat mărunt)

Sare și piper (după gust).

Pentru servit

Parmezan ras (se presară deasupra)

Felii de roșii proaspete

Pâine cu unt.

Preparare omletă la friteuză sau cuptor

Începem prin a curăța și tăia rondele fine ceapa, iar slănina o tăiem în felii foarte subțiri.

Într-o formă termorezistentă mică (care încape în coșul friteuzei) sau o hârtie de copt, adăugăm slănina și ceapa. E de preferat un vas că e mai ușor de lucrat în el.

Introducem forma în friteuză la 205°C (sau mai mult, friteuza mea atât permite ) timp de 5 minute, până când ceapa se călește, iar slănina se rumenește și își lasă grăsimea.

Într-un bol, batem cele 3 ouă cu sare, piper și mărarul proaspăt tocat.

Turnăm amestecul de ou peste legumele și slănina din formă.

Coacem la friteuză la 180°C timp de aproximativ 10 minute sau până când omleta este bine închegată și ușor rumenită.

Se scoate din formă, se presară imediat cu parmezan ras deasupra și se servește caldă, alături de felii de roșii proaspete și pâine unsa cu unt.

Dacă o faci la cuptor, prăjești slănina ăntr-o tigaie, călești ceapa în grăsime și apoi pui ouăle și bagi totul la cuptor.

Poftă bună!