VIDEO FOTO | Omletă la cuptor sau în friteuză cu slană de mangalița, ceapă și mărar. Poți pune ce-și place, dar neapărat mărar

16 aug. 2026, Rețete
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Ingrediente pentru omletă
  2. Preparare omletă la friteuză sau cuptor

Pentru omleta noastră la friteuză (am făcut-o eu), am folosit slană de port de mangalița, fără colesterol și care pur și simplu se topește. Indiferent ce mai pui, nu omite mărarul proaspăt care îi dă o aromă extraordinară.

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Ingrediente pentru omletă

  • 3 ouă
  • 30 g slănină de porc (sau 20 g unt ori ulei)
  • 1⁄2 ceapă (tocată rondele foarte fine)
  • 1⁄2 legătură mărar proaspăt (tocat mărunt)
  • Sare și piper (după gust).

Pentru servit

  • Parmezan ras (se presară deasupra)
  • Felii de roșii proaspete
  • Pâine cu unt.

Preparare omletă la friteuză sau cuptor

  • Începem prin a curăța și tăia rondele fine ceapa, iar slănina o tăiem în felii foarte subțiri.
  • Într-o formă termorezistentă mică (care încape în coșul friteuzei) sau o hârtie de copt, adăugăm slănina și ceapa. E de preferat un vas că e mai ușor de lucrat în el.
  • Introducem forma în friteuză la 205°C (sau mai mult, friteuza mea atât permite ) timp de 5 minute, până când ceapa se călește, iar slănina se rumenește și își lasă grăsimea.
  • Într-un bol, batem cele 3 ouă cu sare, piper și mărarul proaspăt tocat.
  • Turnăm amestecul de ou peste legumele și slănina din formă.
  • Coacem la friteuză la 180°C timp de aproximativ 10 minute sau până când omleta este bine închegată și ușor rumenită.
  • Se scoate din formă, se presară imediat cu parmezan ras deasupra și se servește caldă, alături de felii de roșii proaspete și pâine unsa cu unt.

Dacă o faci la cuptor, prăjești slănina ăntr-o tigaie, călești ceapa în grăsime și apoi pui ouăle și bagi totul la cuptor.

Poftă bună!

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