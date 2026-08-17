04 sept.
O echipă internațională de cercetători, coordonată de oameni de știință din Chile, a secvențiat și asamblat complet cele 40 de structuri cromozomiale ale speciei Colobanthus quitensis – una dintre singurele două plante cu flori native din Antarctica. Descoperirea, realizată în cadrul proiectului Polarix și publicată în revista Genome Biology and Evolution, vizează identificarea genelor responsabile de supraviețuirea în condiții extreme pentru a le aplica în agricultura viitorului, relatează Reuters.
Proiectul a reunit cercetători din Chile și California, valorificând și date nepublicate anterior de la Institutul de Cercetare Polară din Coreea de Sud.
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