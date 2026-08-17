O echipă internațională de cercetători, coordonată de oameni de știință din Chile, a secvențiat și asamblat complet cele 40 de structuri cromozomiale ale speciei Colobanthus quitensis – una dintre singurele două plante cu flori native din Antarctica. Descoperirea, realizată în cadrul proiectului Polarix și publicată în revista Genome Biology and Evolution, vizează identificarea genelor responsabile de supraviețuirea în condiții extreme pentru a le aplica în agricultura viitorului, relatează Reuters.

Ce au constatat cercetătorii

Super-rezistență la medii ostile: Planta supraviețuiește la temperaturi de îngheț, secetă severă și niveluri ridicate de radiații ultraviolete (UV).

Miza adaptării agricole: Oamenii de știință doresc să identifice și să folosească aceste caracteristici genetice (prin ameliorare sau editare genetică, fără crearea de plante transgenice) pentru a crește rezistența culturilor cu valoare nutrițională în fața schimbărilor climatice.

Orizont de timp: Preluarea genelor în scopuri comerciale este un proces de durată, estimat între 5 și 10 ani.

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Proiectul a reunit cercetători din Chile și California, valorificând și date nepublicate anterior de la Institutul de Cercetare Polară din Coreea de Sud.

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