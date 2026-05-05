Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anunță retragerea de pe piață a unui lot din produsul „GRAN MARE – Salată cu icre de hering 150 g”, după depistarea bacteriei Listeria monocytogenes, potrivit unei informări transmise de MEDIAFAX.

Producătorul Negro 2000 SRL a inițiat rechemarea voluntară a produsului, ca măsură de protecție a consumatorilor. Este vizat lotul 981, cu termen de expirare 18 mai 2026.

În urma analizelor de laborator, a fost confirmată prezența bacteriei Listeria monocytogenes, care poate provoca infecții alimentare, în special în rândul persoanelor vulnerabile.

ANPC le recomandă consumatorilor care au achiziționat produsul să nu îl consume. Acesta poate fi returnat în orice magazin Penny din țară, fără prezentarea bonului fiscal, iar contravaloarea va fi restituită integral.

Produsul a fost distribuit în aproximativ 202 magazine Penny la nivel național.