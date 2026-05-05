Salată cu icre de hering retrasă de pe piață din cauza unei bacterii periculoase / Anunțul transmis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 

05 mai 2026, Articole / Reportaje
Salată cu icre de hering retrasă de pe piață din cauza unei bacterii periculoase / Anunțul transmis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anunță retragerea de pe piață a unui lot din produsul „GRAN MARE – Salată cu icre de hering 150 g”, după depistarea bacteriei Listeria monocytogenes, potrivit unei informări transmise de MEDIAFAX.

Producătorul Negro 2000 SRL a inițiat rechemarea voluntară a produsului, ca măsură de protecție a consumatorilor. Este vizat lotul 981, cu termen de expirare 18 mai 2026.

În urma analizelor de laborator, a fost confirmată prezența bacteriei Listeria monocytogenes, care poate provoca infecții alimentare, în special în rândul persoanelor vulnerabile.

ANPC le recomandă consumatorilor care au achiziționat produsul să nu îl consume. Acesta poate fi returnat în orice magazin Penny din țară, fără prezentarea bonului fiscal, iar contravaloarea va fi restituită integral.

Produsul a fost distribuit în aproximativ 202 magazine Penny la nivel național.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
04 mai
Danone, la un pas de a prelua Made Group/ Achiziția din Australia depășește 1,5 miliarde dolari și mizează pe produse premium
Danone, la un pas de a prelua Made Group/ Achiziția din Australia depășește 1,5 miliarde dolari și mizează pe produse premium
Articole / Reportaje
04 mai
Harta Punctelor Gastronomice Locale din sudul Munților Făgăraș/ Platforma care oferă o nouă experiență turiștilor
Harta Punctelor Gastronomice Locale din sudul Munților Făgăraș/ Platforma care oferă o nouă experiență turiștilor
Articole / Reportaje
04 mai
Scandal cu caracatiță în Parlamentul European / Un europarlamentar spaniol acuză cantina că a servit un preparat „fals”
Scandal cu caracatiță în Parlamentul European / Un europarlamentar spaniol acuză cantina că a servit un preparat „fals”
Articole / Reportaje
04 mai
Ce prevede directiva ”mic dejun”/ Etichetarea originii mierii devine mai strictă în Uniunea Europeană: noi reguli din iunie 2026
Ce prevede directiva ”mic dejun”/ Etichetarea originii mierii devine mai strictă în Uniunea Europeană: noi reguli din iunie 2026
Articole / Reportaje
04 mai
UE schimbă regulile / Companiile care vând cafeau, cacao, soia, carne de vită sau ulei de palmier vor fi obligate să demonstreze că acestea nu provin din terenuri defrișate recent / Cafeaua solubilă a fost adăugată pe listă
UE schimbă regulile / Companiile care vând cafeau, cacao, soia, carne de vită sau ulei de palmier vor fi obligate să demonstreze că acestea nu provin din terenuri defrișate recent / Cafeaua solubilă a fost adăugată pe listă

Cele mai noi articole

700 de comenzi pe zi și o bază de clienți în creștere / Cum a schimbat Wolt ritmul unui business local din Cluj
700 de comenzi pe zi și o bază de clienți în creștere / Cum a schimbat Wolt ritmul unui business local din Cluj
VIDEO | Rețetele Juanitei | Tocăniță de ciuperci/ Rețeta tradițională românească, pe care o pregătești în 20 de minute
VIDEO | Rețetele Juanitei | Tocăniță de ciuperci/ Rețeta tradițională românească, pe care o pregătești în 20 de minute
Apa caldă cu lămâie: mit sau adevăr? Ajută cu adevărat la slăbit? Tania Fântână (nutriționist): „Grăsimea corporală nu se topește de la un ingredient special”
Apa caldă cu lămâie: mit sau adevăr? Ajută cu adevărat la slăbit? Tania Fântână (nutriționist): „Grăsimea corporală nu se topește de la un ingredient special”
Conflictul din Orientul Mijlociu afectează pescuitul global/ Industria tonului, lovită de explozia costurilor cu combustibilul/ „Unele companii iau în calcul să țină navele în port”
Conflictul din Orientul Mijlociu afectează pescuitul global/ Industria tonului, lovită de explozia costurilor cu combustibilul/ „Unele companii iau în calcul să țină navele în port”
De la fermele din Germania la propria plantație din România. Povestea unei afaceri cu sparanghel în Bucovina: „Am început cu patru rânduri de 200 de metri. Acum am ajuns la 3 hectare și jumătate”
De la fermele din Germania la propria plantație din România. Povestea unei afaceri cu sparanghel în Bucovina: „Am început cu patru rânduri de 200 de metri. Acum am ajuns la 3 hectare și jumătate”