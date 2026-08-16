În ziua de azi e mai simplu de conservat orice. În primul rînd pentru că există congelator. Nu mai zic și că găsești legume proaspete tot anul. Dar pe vremea bunicii congelator nu era, iar legumele se găteau și se pateurizau în borcane de sticlă. Vinetele coapte la jar sau pe plită sunt mâncarea preferată de vară a românului, iar aroma lor ușor afumată este inconfundabilă. Pentru a te bucura de o salată de vinete gustoasă, cu gust de fum chiar și în mijlocul iernii, le poți conserva în două feluri.

Iată ghidul pas cu pas pentru alegerea, coacerea, tocarea și păstrarea vinetelor, atât la congelator, cât și la borcan.

Alegerea și coacerea vinetelor

Caută vinete ferme, dar ușor elastice la apăsare, cu coaja lucioasă, neagră-vânătă și de dimensiune medie (cele foarte mari au semințe multe și pot fi amare). Eu am ales pentru video-ul meu trei feluri de vinete: una albă, una neagră și una dungată.

Spală vinetele și șterge-le bine. Înțeapă-le în 2-3 locuri cu o furculiță sau o scobitoare pentru a preveni explozia lor în timpul coacerii.

Pe grătar/jar sau plită e cel mai bine să le faci, pentru că rămâne o aromă afumată. Coace-le la foc iute, întorcându-le pe toate părțile până când coaja devine neagră și arasă, iar miezul este moale. Eu de această dată le-am făcut în friteuză. Merg și la cuptor, dar custul în aceste cazuri nu e la fel de bun.

Dacă stai la bloc și nu ai posibilitatea de a folosi plita, așază vinetele într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și coace-le la temperatura maximă (220°C-230°C) timp de 45-50 de minute. La friteuză la temperatură maximă măcar 25 de minute. Le întorci la jumătatea timpului.

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Curățarea, scurgerea și tocarea

Scoate vinetele fierbinți într-un vas adânc. Curăță-le de la codiță spre bază de coajă sau folosește metode mai simple. Nu le băga însă în apă.

Pune miezul curățat într-o strecurătoare din plastic sau pe un tocător de lemn înclinat. Sărează și lasă vinetele la scurs cel puțin 2-3 ore (sau peste noapte la frigider). Zeama închisă la culoare conține substanțele amare și trebuie eliminată complet.

Folosește un tocător din lemn sau un cuțit din plastic/ceramică. Evită cuțitele din metal sau robotul de bucătărie, deoarece contactul cu metalul oxidizează vinetele și le înnegrește, iar robotul le transformă într-o pastă.

Congelarea vinetelor

Este metoda preferată de majoritatea gospodinelor, pentru că e și mai simplu atunci când pregătești cantități mari.

Pune vinetele tocate în pungi speciale pentru congelator (cu fermoar sau de unică folosință). Porționează-le exact pentru o masă (ex: 400g – 500g într-o pungă).

Scoate tot aerul din pungi și aplatizează-le înainte de a le închide. Pungile plate se congelează mai rapid, păstrează mai bine calitatea și economisesc spațiu considerabil în congelator.

Termen de păstrare: Până la 10-12 luni.

Decongelare: Lasă punga să se decongeleze lent în frigider peste noapte înainte de a pregăti salata.

Conservarea salatei de vinete la borcan