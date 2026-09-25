În toamna acestui an, cultura gastronomică urbană din România mai bifează o premieră: Shaorma Fest, primul festival din țară dedicat integral cel mai iubit preparat de street-food. Evenimentul va avea loc în weekendul 26-27 septembrie 2026, în incinta Divertiland Water Park (Autostrada A1, km 13, zona Militari), la doar 15 minute de București, au anunțat organizatorii.

Locația extinsă pe cele 10 hectare ale parcului oferă cadrul ideal pentru un festival outdoor de mare amploare, punând la dispoziția vizitatorilor peste 1.000 de locuri de parcare, stații de încărcare pentru mașini electrice și o infrastructură modernă pregătită pentru zone de degustare, activări de brand, muzică live și competiții.

Un concept fresh dedicat gustului urban

Shaorma Fest aduce laolaltă unii dintre cei mai apreciați producători de profil din țară, rețete originale, demonstrații live și activări de brand pline de energie. Unul dintre punctele de atracție ale weekendului va fi competiția „Cea mai bună shaorma din România”, un concurs interactiv unde juriul format din profesioniști și consumatori va premia creativitatea și măiestria culinară.

În plus, prin parteneriatul dintre organizatorul Venus Social Concept și PepsiCo România, primii 1.500 de participanți din fiecare zi vor primi gratuit câte o doză de Pepsi la intrare, pe baza biletului validat.

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„În România există festivaluri dedicate multor preparate, însă niciunul dedicat exclusiv shaormei. Ne-am propus să transformăm unul dintre cele mai iubite produse de street-food într-o experiență completă, care îmbină gastronomia, competiția și entertainmentul”, explică Nadia Eperjessy, Head of Events & Strategic Partnerships în cadrul Venus Social Concept.

Aceasta subliniază totodată că shaorma poate fi o opțiune alimentară echilibrată și accesibilă oricărui stil de viață: „Shaorma poate fi o alegere bună atunci când ingredientele sunt de calitate și există echilibru în cantități și frecvență. Astăzi există suficiente variante, inclusiv vegetariene și vegane, încât fiecare să-și poată găsi propria combinație.”

Despre organizatori

Shaorma Fest este un proiect dezvoltat de Venus Social Concept, divizia de marketing și evenimente a VENUS GROUP, un grup de companii activ în investiții și dezvoltări imobiliare (prin Venus Capital Investment și Venus Build). Inițiativele grupului au la bază cercetări minuțioase de piață, fiind concepute pentru a răspunde cererii reale a publicului contemporan.