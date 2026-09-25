Cooperativa Podișul Transilvaniei, formată din 21 de fermieri din Mureș, Cluj, Alba și Sibiu, construiește o fabrică de ulei alimentar cu o capacitate de procesare de 600 de tone de floarea-soarelui în 24 de ore. Investiția totală este estimată la 45-46 de milioane de euro, iar unitatea ar urma să fie operațională cel mai devreme în aprilie 2028, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Proiectul este realizat de fermieri care exploatează împreună peste 33.000 de hectare de teren și urmărește dezvoltarea unui lanț de procesare care să valorifice producția agricolă direct în cadrul cooperativei.

Potrivit lui Emil Turdean, fermier și membru al cooperativei, proiectul a fost inspirat de modelele de asociere existente în agricultura occidentală, notează G4Media.

„În mod normal trebuia să terminăm în 2027, dar am pornit cu șase luni întârziere din cauza unei bănci românești care ne-a tot ținut în «greenlight»”, a declarat fermierul, citat de Radio Târgu Mureș, prin intermediul Agenției de presă Rador.

Investiție de până la 46 de milioane de euro

Proiectul beneficiază de mai multe surse de finanțare. Potrivit lui Turdean, aproximativ 10 milioane de euro provin din fonduri europene, circa 9 milioane de euro reprezintă contribuția fermierilor, iar aproximativ 17 milioane de euro sunt asigurați prin finanțare bancară.

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Investiția va include inițial unitatea de procesare a semințelor, iar într-o etapă ulterioară este prevăzută și o instalație de rafinare. Aceasta din urmă ar urma să necesite aproximativ 10 milioane de euro.

„În total, 45-46 milioane de euro. Capacitatea de producție va fi de 600 de tone de floarea-soarelui procesată în 24 de ore. Estimez că peste vreo doi ani se va da drumul. Eu zic că nu mai repede de aprilie 2028”, a explicat Emil Turdean.

Fabrica va putea procesa, în funcție de comenzi, și alte culturi oleaginoase, precum soia, rapița și inul.

Panouri fotovoltaice și valorificarea cojilor de floarea-soarelui

Proiectul include și investiții în producția proprie de energie. Pe lângă utilizarea gazului, cooperativa va instala panouri fotovoltaice cu o putere de 1,62 MW și baterii de stocare de 1 MW.

O parte din energia necesară procesului tehnologic va proveni și din valorificarea resturilor rezultate în urma procesării.

„Tot ce rezultă de la floarea-soarelui va fi procesat fără coji. Cojile le ardem într-un cazan de aburi, aburul intră în circuitul tehnologic al fabricii și o parte intră la uscarea cerealelor care vor intra în fabrică, floare, soia, rapiță, in”, a spus fermierul.

Astfel, cojile rezultate în urma procesării vor fi utilizate ca sursă energetică, în timp ce energia solară va completa necesarul unității.

Cooperativa reunește 21 de fermieri

Cooperativa Podișul Transilvaniei reunește 21 de agricultori din patru județe. Împreună, aceștia exploatează peste 33.000 de hectare, inclusiv suprafețe cultivate cu floarea-soarelui.

Emil Turdean consideră că asocierea este una dintre soluțiile prin care fermele românești pot face față concurenței de pe piață. În opinia sa, cooperarea poate ajuta fermierii inclusiv în achiziții, marketing, vânzări și realizarea lucrărilor agricole.

Fermierul îi îndeamnă în special pe agricultorii mai tineri să ia în calcul formele de asociere. Potrivit acestuia, o parte dintre fermierii mai în vârstă rămân reticenți față de cooperative din cauza experienței fostelor cooperative agricole de producție din perioada comunistă.

Noua cooperativă încearcă să se diferențieze de acel model, fiind construită pe participarea voluntară a fermierilor și pe realizarea în comun a unor investiții de procesare și valorificare a producției.