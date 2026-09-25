Locuitorii din satul Luceni, comuna Victoria, județul Iași, s-au trezit joi cu pești ajunși în grădini, pe drum și în vegetația de pe malul Jijiei Vechi, după ce cursul de apă a fost alimentat din Jijia Nouă. Un localnic vorbește despre sute de kilograme de pește și acuză autoritățile că nu au intervenit suficient de repede. Primarul comunei susține că situația a fost provocată de blocarea cursului de apă și că peștii sunt strânși de angajații primăriei, conform Ziarul de Iași.

Unul dintre localnici, pescar, a declarat pentru „Ziarul de Iași” că în zonă au ajuns cantități mari de pește, inclusiv în grădini și pe drum.

„Câteva sute de kilograme de pește sunt prin grădini, pe drum. Eu sunt pescar, mi se pare o mizerie să se distrugă atâta pește”, a spus acesta.

Potrivit localnicului, peștii ar fi ajuns în aceste zone după ce apa din Jijia Nouă a fost dirijată către Jijia Veche. Acesta susține că un tub înfundat ar fi contribuit la acumularea apei și la ieșirea acesteia din albie.

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„Primarul a băgat apă de pe Jijia Nouă pe Jijia Veche și dimineață, când a dat drumul la apă, din cauza unui tub înfundat tot peștele a rămas prin grădini, pe drum. Sunt sute de kilograme de pește”, a relatat localnicul.

Primarul: „Cursul Jijiei Vechi era înfundat de către oameni”

Primarul comunei Victoria, Daniel Crețu, confirmă că Jijia Veche a fost alimentată cu apă din Jijia Nouă, dar contestă explicația oferită de localnic.

Edilul spune că, în mai multe puncte, cursul Jijiei Vechi fusese blocat de construcții improvizate realizate de localnici pentru traversarea apei.

„Se alimentează Jijia Veche din Jijia Nouă, când e necesar, și acum i-a venit rândul să fie alimentată. Și cursul Jijiei Vechi era înfundat de către oameni. Când a venit apa aia mare și când s-a retras apa, a angrenat tot mâlul ăla stătut de ani de zile, cu conținut mare de sulf, care a amețit peștii. Acum rămâne să-i mănânce lebedele”, a declarat Daniel Crețu.

Garda de Mediu verifică situația

Situația a ajuns și în atenția Gărzii de Mediu Iași. Instituția nu a primit însă, până în prezent, o sesizare oficială, potrivit comisarului-șef Gheorghe Bacușcă.

„Nu avem nicio reclamație. Vom face verificări. Eu am transmis la Apele Române să verifice, ei monitorizează, vom verifica și noi situația în zilele următoare”, a declarat acesta.

Potrivit Gărzii de Mediu, angajații Primăriei Victoria au început să strângă peștii ajunși pe mal și în vegetație.

Primarul Daniel Crețu spune că operațiunea va fi intensificată vineri, pentru ca peștii să nu se degradeze din cauza temperaturilor.

„Acum culegem peștele, că dau căldurile, să nu se strice. Mâine dimineață facem o activitate mai intensă, cred că ajungem să strângem doi saci de pești”, a spus edilul.

În ceea ce privește cantitatea de pește, primarul susține că aceasta este mai mică decât pare în imaginile filmate de localnici.

„Nu sunt așa de mulți cum par în fotografii. E ca în reclamele la imobiliare, unde o cameră de 25 de metri pătrați ajunge să arate ca una de 100 de metri pătrați”, a declarat Daniel Crețu.