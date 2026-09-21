Deși mai sunt peste trei luni până la Revelion, hotelurile din stațiunile montane au început deja să își vândă pachetele pentru sărbători. În Poiana Brașov, tarifele pentru sejururile de Revelion ajung la peste 2.000 de euro de persoană, în timp ce unele hoteluri au păstrat prețurile de anul trecut prin reducerea duratei sejurului sau a numărului de mese incluse, conform Știrile Pro Tv.

La un hotel din zona Bran, un pachet de trei nopți, care include petrecerea de Anul Nou, costă aproximativ 1.000 de euro. Pentru unii dintre turiști, nici transportul cu elicopterul nu este o cheltuială exclusă din buget.

„Un transport cu elicopterul este în jur de 1.500 de euro pe oră. Tema de anul acesta este șampania, vom avea preparate care vor conține șampanie”, a declarat Daniel Drancă, reprezentantul hotelului.

Celelalte mese nu sunt incluse în pachetul de Revelion.

O turistă din Elveția, care a ales acest tip de experiență, spune că prețul este ridicat, dar acceptabil pentru un sejur scurt.

„E puțin scump, dar dacă chiar vrei să ai o experiență extraordinară, timp de trei nopți, 1.000 de euro e ok”, a declarat Andreea Zauerland.

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Pachete de peste 2.000 de euro în Poiana Brașov

În Poiana Brașov, hotelurile de patru stele au început să își promoveze ofertele pentru Revelion. Cel mai scump pachet ajunge la peste 2.000 de euro de persoană.

În preț sunt incluse, în funcție de hotel, mesele festive, băuturile și programele de divertisment cu artiști invitați. Pentru segmentul premium, hotelierii spun că există în continuare cerere.

„Oameni care câștigă foarte bine, oameni care au businessuri, oameni care doresc să fie acolo un punct de întâlnire al lor. Acești clienți vin cu așteptări și pretenții foarte mari”, a explicat Roxana Cojocea, reprezentanta organizației patronale din Poiana Brașov.

Unele hoteluri au deja un grad ridicat de ocupare. Unul dintre acestea are rezervate aproximativ 85% dintre locurile disponibile pentru perioada Revelionului.

Hotelierii spun că o parte dintre clienți sunt turiști care au mai petrecut sărbătorile acolo și revin în fiecare an.

Unele hoteluri păstrează tarifele de anul trecut

Într-un hotel din Poiana Brașov, tarifele pentru Revelion au rămas la nivelul celor de anul trecut.

„Primul an în care nu schimbăm tarifele, rămân tarifele ca și vara. Oferta de Revelion rămâne la fel ca anul trecut”, a declarat Gabriel Roșca, reprezentantul hotelului.

Și în Sinaia există hoteluri care au decis să nu majoreze prețurile. Pentru a menține tariful, administratorii au redus însă durata minimă a sejurului și numărul meselor incluse.

„Am renunțat la anumite mese și, de asemenea, am modificat puțin perioada sejurului, am lăsat și pentru trei nopți, pentru a nu lăsa turiștii să vină pe un sejur mai lung, ar fi implicat un buget mai mare”, a explicat Teodora Thomas, administratorul unui hotel din Sinaia.

Strategia le permite hotelierilor să păstreze prețul total al pachetului la un nivel apropiat de cel de anul trecut, în condițiile în care un sejur mai lung ar presupune o cheltuială mai mare pentru turiști.

Hotelierii mizează și pe facilitățile indoor

Vremea rămâne una dintre necunoscutele perioadei de Revelion. Dacă stratul de zăpadă va fi redus, hotelierii spun că încearcă să compenseze lipsa condițiilor pentru sporturile de iarnă prin facilități precum SPA-urile, piscinele și petrecerile organizate în interior.

Pentru segmentul de turiști care caută o experiență premium, oferta de Revelion este construită în jurul gastronomiei, băuturilor, programelor de divertisment și serviciilor personalizate, nu exclusiv în jurul zăpezii.