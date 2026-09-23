Doliu în lumea gastronomiei românești: A murit chef Mihai Neacșu. Chef Dan Bogatu: „Ne-am apropiat în emisiunea Top Chef.  Era un tip direct. Din păcate boala a fost neiertătoare”

23 sept. 2026, HoReCa
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Doliu în lumea gastronomiei românești: A murit chef Mihai Neacșu. Chef Dan Bogatu: „Ne-am apropiat în emisiunea Top Chef.  Era un tip direct. Din păcate boala a fost neiertătoare”
Chef Mihai Neacșu. Foto: Facebook
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Cuprins
  1. Cine a fost chef Mihai Neacșu
  2. Chef Dan Bogatu: Ne-am apropiat în timpul concursului de la Antena 1

A plecat după câteva luni de suferință și și-a lăsat prietenii, profesioniști sau pasionați de gastronomie, cu un gol în suflet, la masa unde povesteau despre bucătărie, proiecte sau doar degustau împreună ce Mihai gătea pentru ei.

Cine a fost chef Mihai Neacșu

  • S-a născut la Focșani și a crescut într-o familie de ingineri. Pasiunea pentru gătit l-a determinat să aleagă domeniul culinar în locul facultății de silvicultură dorite de părinți.
  • Și-a câștigat titlul de chef studiind la Universitatea Newcastle din Anglia. S-a angajat ca bucătar în jurul vârstei de 20 de ani și a adunat peste 17 ani de experiență în arta culinară.
  • A devenit cunoscut publicului din România odată cu participarea sa la prima ediție a concursului TV Top Chef (Antena 1).
  • A coordonat bucătării de restaurant în mai multe orașe (precum Bistrița, unde a și recrutat tineri absolvenți de cursuri de bucătari). S-a implicat în consultanță pentru proprietarii de restaurante și îndrumarea personalului din industria HoReCa.

Era recunoscut pentru stilul său direct și exigent. Considera că pentru un om cel mai important lucru sunt cuvântul și verticalitatea, iar un bucătar profesionist nu ar trebui să se limiteze la o singură specialitate.

Chef Dan Bogatu: Ne-am apropiat în timpul concursului de la Antena 1

„Mihai era un tip direct, ca și mine”, a declarat cheful pentru G4Food. „Am venit atunci cu dorință de competiție toți la Top Chef, dar ne-a dezamăgit faptul că producătorii ar fi vrut să ne certăm mai mult între noi, pentru audiență. Și nu era așa. Ne provocau o dată, de pildă, să spunem că ce gătise Mihai, un baby octopus, era crud. Și eu am spus că rar mâncasem ceva atât de bun, nici vorbă să fie crud. Atitudinea asta ne-a apropiat și de atunci am rămas toți prieteni: cu Mihai Neacșu, cu Mihai Zamfira, cu Nico Lontras, cu Johnny Șușală, cu mulți.

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Noi suntem bucătari de școală veche și mulți dintre noi, cei trecuți de patruzeci de ani, am ajuns să achităm nota de plată. Adică dacă iei bucătăria acum o să vedeți că ăla are probleme cu rinichii, ăla are gută, ăla are probleme la inimă, ăla are cu coloana, ăla are hernie inghinală. Mihai a făcut cancer, de esofag. De Sf. Mărie mică m-a sunat Zamfira și mi-a spus că Mihai era în fază terminală. Deci cumva, cei care îi eram prieteni ne așteptam să se întâmple. Dar tot a venit vestea pe nepregătite. Ușor, ușor, munca extrasolicitantă din domeniul acesta își pune cuvântul. Pentru că unul dintre factorii cei mai mari care ne îmbolnăvește este stresul”.

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