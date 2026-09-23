A plecat după câteva luni de suferință și și-a lăsat prietenii, profesioniști sau pasionați de gastronomie, cu un gol în suflet, la masa unde povesteau despre bucătărie, proiecte sau doar degustau împreună ce Mihai gătea pentru ei.
Era recunoscut pentru stilul său direct și exigent. Considera că pentru un om cel mai important lucru sunt cuvântul și verticalitatea, iar un bucătar profesionist nu ar trebui să se limiteze la o singură specialitate.
„Mihai era un tip direct, ca și mine”, a declarat cheful pentru G4Food. „Am venit atunci cu dorință de competiție toți la Top Chef, dar ne-a dezamăgit faptul că producătorii ar fi vrut să ne certăm mai mult între noi, pentru audiență. Și nu era așa. Ne provocau o dată, de pildă, să spunem că ce gătise Mihai, un baby octopus, era crud. Și eu am spus că rar mâncasem ceva atât de bun, nici vorbă să fie crud. Atitudinea asta ne-a apropiat și de atunci am rămas toți prieteni: cu Mihai Neacșu, cu Mihai Zamfira, cu Nico Lontras, cu Johnny Șușală, cu mulți.
Noi suntem bucătari de școală veche și mulți dintre noi, cei trecuți de patruzeci de ani, am ajuns să achităm nota de plată. Adică dacă iei bucătăria acum o să vedeți că ăla are probleme cu rinichii, ăla are gută, ăla are probleme la inimă, ăla are cu coloana, ăla are hernie inghinală. Mihai a făcut cancer, de esofag. De Sf. Mărie mică m-a sunat Zamfira și mi-a spus că Mihai era în fază terminală. Deci cumva, cei care îi eram prieteni ne așteptam să se întâmple. Dar tot a venit vestea pe nepregătite. Ușor, ușor, munca extrasolicitantă din domeniul acesta își pune cuvântul. Pentru că unul dintre factorii cei mai mari care ne îmbolnăvește este stresul”.
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