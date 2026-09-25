Chef Alexandru Dumitru spune că preferă pregătirea meselor în școli și grădinițe, pornind de la experiența familiei sale. Cosmin Dragomir atrage însă atenția că un serviciu de catering trebuie evaluat în funcție de furnizor.

Discuția are loc în podcastul „Disputandum”, moderat de jurnalistul gastronomic și colaboratorul G4Food Cosmin Dragomir. Cei doi abordează atât organizarea meselor pentru copii, cât și nevoia educației nutriționale. „Eu sunt pentru gătirea în școală, acolo”, afirmă Alex Dumitru. Bucătarul explică faptul că observația sa pornește de la mesele oferite copilului său într-o unitate de învățământ.

O preferință personală pornită de la experiența de părinte

Invitatul se declară nemulțumit de ideea transportării mâncării din altă parte către școală sau grădiniță. În relatarea sa, pregătirea mesei la fața locului reprezintă varianta pe care ar prefera-o. Cosmin Dragomir introduce însă condiția posibilităților logistice. Organizarea unei bucătării în școală este discutată astfel ca opțiune care depinde și de ceea ce poate susține unitatea respectivă.

Alex Dumitru precizează că exprimă o convingere proprie. El nu prezintă un studiu comparativ între mesele pregătite în școli și cele livrate prin catering. „Asta e doar o convingere a mea”, spune bucătarul. Mai târziu în conversație, revine asupra experienței copilului său și admite existența unor exemple bune.

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Moderatorul insistă asupra calității sursei

Cosmin Dragomir nu este de acord cu respingerea generală a mâncării aduse din exterior. El propune o comparație cu preparatele unui restaurant, care pot fi consumate și acasă. În argumentația moderatorului, locul unde este mâncat un preparat nu permite, singur, evaluarea lui. Contează încrederea în sursă și în firma care asigură masa.

„Diferă de la caz la caz”, subliniază jurnalistul. Intervenția delimitează nemulțumirea legată de o experiență concretă de o concluzie despre toate serviciile de catering.

Moderatorul amintește și o discuție anterioară cu chef Alex Cârțu, despre un manual pentru cantinele școlare. Potrivit relatării sale, materialul a fost realizat cu studii și cu implicarea unui nutriționist. Alex Dumitru acceptă această precizare. „Clar sunt și lucruri bune care se fac”, afirmă el, după ce explică din nou contextul personal al observației.

Tema meselor este precedată de un acord între cei doi privind educația nutrițională în școli. Cosmin Dragomir susține nevoia acesteia, iar bucătarul spune că împărtășește ideea.