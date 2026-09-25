VIDEO | Chef Alex Dumitru, pornind de la experiența de părinte: „Eu sunt pentru gătirea în școală, acolo” / Un serviciu de catering trebuie evaluat în funcție de furnizor

25 sept. 2026, Disputandum
Captură video G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. O preferință personală pornită de la experiența de părinte
  2. Moderatorul insistă asupra calității sursei

Chef Alexandru Dumitru spune că preferă pregătirea meselor în școli și grădinițe, pornind de la experiența familiei sale. Cosmin Dragomir atrage însă atenția că un serviciu de catering trebuie evaluat în funcție de furnizor.

Discuția are loc în podcastul „Disputandum”, moderat de jurnalistul gastronomic și colaboratorul G4Food Cosmin Dragomir. Cei doi abordează atât organizarea meselor pentru copii, cât și nevoia educației nutriționale. „Eu sunt pentru gătirea în școală, acolo”, afirmă Alex Dumitru. Bucătarul explică faptul că observația sa pornește de la mesele oferite copilului său într-o unitate de învățământ.

O preferință personală pornită de la experiența de părinte

Invitatul se declară nemulțumit de ideea transportării mâncării din altă parte către școală sau grădiniță. În relatarea sa, pregătirea mesei la fața locului reprezintă varianta pe care ar prefera-o. Cosmin Dragomir introduce însă condiția posibilităților logistice. Organizarea unei bucătării în școală este discutată astfel ca opțiune care depinde și de ceea ce poate susține unitatea respectivă.

Alex Dumitru precizează că exprimă o convingere proprie. El nu prezintă un studiu comparativ între mesele pregătite în școli și cele livrate prin catering. „Asta e doar o convingere a mea”, spune bucătarul. Mai târziu în conversație, revine asupra experienței copilului său și admite existența unor exemple bune.

- articolul continuă mai jos -

Moderatorul insistă asupra calității sursei

Cosmin Dragomir nu este de acord cu respingerea generală a mâncării aduse din exterior. El propune o comparație cu preparatele unui restaurant, care pot fi consumate și acasă. În argumentația moderatorului, locul unde este mâncat un preparat nu permite, singur, evaluarea lui. Contează încrederea în sursă și în firma care asigură masa.

„Diferă de la caz la caz”, subliniază jurnalistul. Intervenția delimitează nemulțumirea legată de o experiență concretă de o concluzie despre toate serviciile de catering.

Moderatorul amintește și o discuție anterioară cu chef Alex Cârțu, despre un manual pentru cantinele școlare. Potrivit relatării sale, materialul a fost realizat cu studii și cu implicarea unui nutriționist. Alex Dumitru acceptă această precizare. „Clar sunt și lucruri bune care se fac”, afirmă el, după ce explică din nou contextul personal al observației.

Tema meselor este precedată de un acord între cei doi privind educația nutrițională în școli. Cosmin Dragomir susține nevoia acesteia, iar bucătarul spune că împărtășește ideea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Fântâna de sănătate
25 sept.
VIDEO | Fântâna de sănătate | Mâncatul compulsiv nu înseamnă doar poftă. Alina Costache, psihoterapeut: „Impulsul de a mânca poate ascunde nevoia de afecțiune, dar și frică, anxietate, tristețe sau alte nevoi profunde”
VIDEO | Fântâna de sănătate | Mâncatul compulsiv nu înseamnă doar poftă. Alina Costache, psihoterapeut: „Impulsul de a mânca poate ascunde nevoia de afecțiune, dar și frică, anxietate, tristețe sau alte nevoi profunde”
Agribusiness
24 sept.
VIDEO | Focar de pestă porcină africană la o fermă din județul Buzău / Mai multe măsuri au fost stabilite, printre care interzicerea târgurilor și piețelor de animale
VIDEO | Focar de pestă porcină africană la o fermă din județul Buzău / Mai multe măsuri au fost stabilite, printre care interzicerea târgurilor și piețelor de animale
Articole / Reportaje
24 sept.
VIDEO | Donald Trump și Xi Jinping, la cină la Casa Albă. Elon Musk, Jeff Bezos și Tim Cook, printre invitați
VIDEO | Donald Trump și Xi Jinping, la cină la Casa Albă. Elon Musk, Jeff Bezos și Tim Cook, printre invitați
Agribusiness
24 sept.
VIDEO | Agricultura în schimbare | O fermă de 5 hectare din Dâmbovița produce legume ecologice și oferă locuri de muncă persoanelor vulnerabile: „Trebuie să găsim un loc pentru oamenii din comunitate”
VIDEO | Agricultura în schimbare | O fermă de 5 hectare din Dâmbovița produce legume ecologice și oferă locuri de muncă persoanelor vulnerabile: „Trebuie să găsim un loc pentru oamenii din comunitate”
HoReCa
23 sept.
VIDEO | Marina Luca, chef patiser care a gătit pentru Natalie Portman și Lionel Messi, mesaj pentru cofetării: „Clientul trebuie să vă asocieze cu ceva. Dacă o să săriți dintr-un trend în altul, nu o să aveți o identitate”
VIDEO | Marina Luca, chef patiser care a gătit pentru Natalie Portman și Lionel Messi, mesaj pentru cofetării: „Clientul trebuie să vă asocieze cu ceva. Dacă o să săriți dintr-un trend în altul, nu o să aveți o identitate”

Cele mai noi articole

Exporturile de grâu din Marea Neagră, grav afectate de războiul din Ucraina. Prețurile au crescut cu peste o treime
Exporturile de grâu din Marea Neagră, grav afectate de războiul din Ucraina. Prețurile au crescut cu peste o treime
Producția de bere din România a scăzut cu 9% în 2026. Industria avertizează asupra declinului consumului: „Este nevoie de măsuri pe termen lung”
Producția de bere din România a scăzut cu 9% în 2026. Industria avertizează asupra declinului consumului: „Este nevoie de măsuri pe termen lung”
FOTO | De ce familiile înstărite foloseau veselă din argint. Ce spun documentele vechi și cercetările despre proprietățile metalului / Muzeograf: „Acest meșteșug a devenit o adevărată artă”
FOTO | De ce familiile înstărite foloseau veselă din argint. Ce spun documentele vechi și cercetările despre proprietățile metalului / Muzeograf: „Acest meșteșug a devenit o adevărată artă”
INTERVIU | Ce alimente trebuie evitate când ai probleme cu tiroida? Dr. Vlad Rădulescu: „Sunt mult mai puține alimente interzise decât sugerează internetul”
INTERVIU | Ce alimente trebuie evitate când ai probleme cu tiroida? Dr. Vlad Rădulescu: „Sunt mult mai puține alimente interzise decât sugerează internetul”
Festivalul Cepei: Ceapa de apă de Mărăcineni, transformată în brand local / Sute de legumicultori cultivă anual peste 400 de hectare / Primarul Constantin Dumitru: „Din asta trăim, că altceva nu avem ce să facem!”
Festivalul Cepei: Ceapa de apă de Mărăcineni, transformată în brand local / Sute de legumicultori cultivă anual peste 400 de hectare / Primarul Constantin Dumitru: „Din asta trăim, că altceva nu avem ce să facem!”