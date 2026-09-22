Ioana Barbu Florea, noul director de comunicare al Sphera Franchise Group, compania care operează în România și Italia branduri precum KFC, Pizza Hut și Taco Bell

22 sept. 2026, HoReCa
Ioana Barbu Florea, noul director de comunicare al Sphera Franchise Group, compania care operează în România și Italia branduri precum KFC, Pizza Hut și Taco Bell
Sursa foto: Sphera Franchise Group
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Sphera Franchise Group, compania care operează în România și Italia branduri precum KFC, Pizza Hut și Taco Bell, a numit-o pe Ioana Barbu Florea în funcția de director de comunicare. Ea va coordona strategia de comunicare a grupului, de la comunicarea corporate și de brand până la comunicarea internă, de criză și CSR, anunță Economedia.

În noul rol, Ioana Barbu Florea va avea responsabilități și în zona relației cu investitorii, Sphera Franchise Group fiind listată la Bursa de Valori București.

Potrivit companiei, strategia de comunicare va acoperi atât nivelul grupului, cât și brandurile din portofoliu. Sphera operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Cioccolatitaliani, Hard Rock Cafe și wagamama.

„În ultimii doi ani, portofoliul Sphera s-a dublat ca număr de branduri, de la trei la șase, fiecare cu un profil, un stadiu de dezvoltare și priorități diferite. Este o evoluție importantă, care crește complexitatea comunicării la nivel de Grup, de la relația cu presa și mediul de business, la comunicarea internă pentru o echipă de peste 5.000 de oameni, până la dialogul cu investitorii, în calitate de companie listată la Bursa de Valori București”, a declarat Călin Ionescu, CEO al Sphera Franchise Group.

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Potrivit acestuia, experiența Ioanei Barbu Florea este relevantă pentru contextul actual al companiei și pentru consolidarea poziționării și reputației grupului.

La rândul său, Ioana Barbu Florea spune că își propune să contribuie la o comunicare unitară la nivelul Sphera, menținând în același timp identitatea individuală a brandurilor.

„Îmi doresc să contribui la consolidarea unei comunicări coerente la nivelul Grupului, păstrând, în același timp, vocea distinctă a fiecărui brand”, a declarat Ioana Barbu Florea, director de comunicare al Sphera Franchise Group.

Experiență în comunicare și marketing

Înainte de numirea la Sphera Franchise Group, Ioana Barbu Florea a ocupat poziții de management în agenții de comunicare și companii internaționale.

Anterior, ea a coordonat activitățile de comunicare internă în cadrul biroului local al unei companii globale de servicii profesionale din grupul Big Four. Tot în cadrul organizației, a coordonat activitățile de brand și marketing pentru centrul de servicii de tehnologie și a colaborat cu echipele de leadership în proiecte de poziționare și reputație instituțională.

Ioana Barbu Florea este absolventă a Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București. Deține, de asemenea, un masterat în Relații Publice Internaționale de la Cardiff University din Marea Britanie.

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