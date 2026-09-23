Sabina Sopterean și Vlad Niculici, fondatorii The Cheesecake House, au câștigat ediția 2026 a competiției Young Chefs, organizată de Elle & Vire Professionnel® și Valrhona. Tema finalei a fost reinterpretarea tortului Diplomat, unul dintre deserturile cunoscute ale cofetăriei românești.

Cea de-a doua ediție a competiției Young Chefs s-a încheiat pe 19 septembrie, după o finală în care tinerii cofetari au fost provocați să reinterpreteze tortul Diplomat și să creeze, pornind de la aceeași temă, un desert deconstruit prezentat la farfurie.

Marele premiu a revenit echipei formate din Sabina Sopterean și Vlad Niculici, fondatorii The Cheesecake House, cu activitate în Cluj-Napoca și Târgu Mureș.

Pe locul al doilea s-au clasat Ioana Bolchiș și Teodora Alina Cusma, iar poziția a treia a fost ocupată de Yasmina Reșid și Alexandra Florentina Petre.

Finaliștii au reinterpretat tortul Diplomat

Participanții au trebuit să aducă o abordare proprie unui desert asociat cu cofetăria românească, păstrând în același timp elementele care definesc tortul Diplomat.

Pe lângă reinterpretarea tortului, concurenții au avut de pregătit un desert deconstruit inspirat din aceeași temă. Creațiile au inclus produse lactate premium Elle & Vire Professionnel® și ciocolată Valrhona.

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Juriul a evaluat preparatele în funcție de mai multe criterii, de la tehnică și design până la conceptul și povestea din spatele deserturilor.

„Cea de-a doua ediție Young Chefs și-a desemnat câștigătorii și ne bucură să vedem cum crește competiția odată cu tinerii cofetari pentru care a fost creată. Young Chefs s-a născut din dorința de a le oferi un context în care să își demonstreze talentul, dar și acces la experiențe, profesioniști de la care pot învăța și oportunități care îi pot ajuta să facă următorul pas în carieră”, a declarat Simona Borascu, Premium Foodservice Marketing Manager, Delaco Distribution, parte a Savencia Group.

Juriul, format din chefi cofetari

Din juriul competiției au făcut parte Ana Consulea, chef cofetar, ambasador Elle & Vire Professionnel® în România și fondatoarea Zelateria și Zelato, Ioana Romanescu, chef cofetar și fondatoarea Cupcake Philosophy și Born2Bake, Andreea Moldovan, chef cofetar și fondatoarea Livrez Fericire și Love You Choux, Peter Schuller, chef cofetar și fondator Iris Délice, și Robert Eisler, chef cofetar și fondator Cuptorul lui Robert.

Ana Consulea a descris provocarea drept o modalitate prin care aceeași temă poate primi interpretări diferite din partea concurenților.

„Cel mai frumos lucru la Young Chefs este să vezi cum aceeași temă capătă identități complet diferite în mâinile unor tineri cofetari. Anul acesta a fost în centru un desert care ne evocă multe amintiri – Diplomatul – i-am provocat pe participanți să îl aducă în prezent, fără să-i piardă esența”, a declarat aceasta.

Potrivit organizatorilor, jurații au urmărit atât nivelul tehnic al preparatelor, cât și creativitatea și modul în care fiecare echipă și-a construit propria interpretare a temei.

Ce au primit câștigătorii

Premiul întâi constă într-un training hands-on de trei zile la La Maison de L’Excellence Savencia® din Paris, programat în 2027.

Echipa clasată pe locul al doilea a primit un training hands-on de două zile la Valrhona School of Paris, în timp ce premiul al treilea constă într-un masterclass la ICEP Horeca School, susținut de un chef recunoscut internațional.