VIDEO | Tacâmurile s-au înnegrit? Nu le arunca. Trucul simplu cu bicarbonat care le poate reda strălucirea

Tacâmurile care și-au pierdut strălucirea și au început să prezinte zone înnegrite nu trebuie neapărat înlocuite. Înainte de a renunța la ele, poate fi încercată o metodă simplă de curățare, cu ingrediente pe care le avem, de obicei, în bucătărie: bicarbonat de sodiu și detergent de vase.

Metoda este potrivită în special pentru tacâmurile din inox care prezintă depuneri, pete sau o peliculă întunecată la suprafață.

Cum cureți tacâmurile înnegrite cu bicarbonat de sodiu

Pentru această metodă este nevoie de un bol, apă caldă, câteva picături de detergent de vase și aproximativ 50 de grame de bicarbonat de sodiu.

Într-un bol se pune apa caldă, apoi se adaugă detergentul de vase și bicarbonatul. Se amestecă până când se formează o pastă.

Pasta se aplică pe tacâmuri și se freacă ușor, de preferat cu un burete moale, pentru a evita zgârierea suprafeței, însă în cazuri extreme poate fi folosit și buretele abraziv.

Tacâmurile se lasă apoi în soluție aproximativ 5-10 minute, pentru ca amestecul să acționeze asupra murdăriei și depunerilor.

După acest interval, tacâmurile se clătesc foarte bine sub jet de apă și se mai freacă ușor, dacă mai există zone care nu s-au curățat complet.

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La final, se clătesc din abundență și se șterg bine cu o lavetă sau un șervețel uscat.

De ce este important să fie șterse imediat

După curățare, uscarea este un pas simplu, dar important. Picăturile de apă lăsate pe suprafața inoxului pot forma pete sau urme de calcar, mai ales în zonele în care apa este dură.

Ștergerea tacâmurilor imediat după clătire ajută la obținerea unui aspect mai uniform și mai lucios.

Atenție la materialul din care sunt făcute tacâmurile

Metoda este destinată, în principal, tacâmurilor din inox. Dacă acestea sunt din argint, argintate sau au un finisaj special, este recomandată o metodă de curățare adaptată materialului, deoarece frecarea cu un burete abraziv poate zgâria suprafața sau afecta finisajul.

În cazul inoxului, însă, o curățare atentă poate face o diferență vizibilă între un tacâm mat, pătat sau înnegrit și unul care își recapătă aspectul curat și strălucitor.