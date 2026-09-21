Viitorul Politicii Agricole Comune (PAC), situația piețelor și costul îngrășămintelor vor domina discuțiile miniștrilor agriculturii. Reuniunea va aborda și finanțarea pescuitului și acvaculturii după 2027.

Consiliul Agricultură și Pescuit al Uniunii Europene se va reuni la Bruxelles în perioada 28-29 septembrie 2026. Agenda cuprinde atât dosare agricole importante pentru următorul buget european, cât și negocierile privind pescuitul și politica maritimă.

Miniștrii vor analiza progresele realizate în negocierile privind Politica Agricolă Comună (PAC) pentru perioada de după 2027. Dezbaterea va avea loc în sesiune publică și se va concentra inclusiv asupra problemelor care nu au fost încă soluționate. Propunerea pentru viitoarea PAC urmărește un sistem mai simplu și mai flexibil pentru statele membre. Printre obiective se află protejarea veniturilor fermierilor și o distribuire mai bine direcționată a plăților.

Măsuri propuse

Comisia propune, de asemenea, măsuri pentru reînnoirea generațională, gestionarea riscurilor și creșterea rezilienței fermelor. Sistemul ar urma să combine regulile comune cu stimulentele pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor. Documentele pregătitoare arată că negocierile au vizat până acum mai multe puncte sensibile. Acestea includ sprijinul pentru venit, simplificarea, accesul tinerilor fermieri și arhitectura de mediu.

Statele membre au solicitat și reducerea poverii administrative pentru fermieri și administrațiile naționale. Un alt subiect este flexibilitatea acordată guvernelor pentru adaptarea regulilor la propriile structuri agricole. Au existat discuții și asupra definițiilor pentru „fermier”, „fermier activ” și „hectar eligibil”. Aceste definiții pot influența direct accesul beneficiarilor la sprijinul european.

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Președinția irlandeză urmărește obținerea unui acord parțial asupra regulamentului PAC la reuniunea din 26-27 octombrie.

Situația pieței agricole și efectele războiului din Ucraina

Un alt punct important va fi situația actuală a piețelor agricole din Uniunea Europeană. Miniștrii vor analiza provocările cu care se confruntă agricultura europeană și vor primi informații din partea Comisiei și statelor membre. Ordinea de zi provizorie precizează că discuția va avea în vedere în special evoluțiile apărute după invazia Rusiei în Ucraina. La această parte a reuniunii este prevăzută și participarea ministrului ucrainean al politicii agrare și alimentației.

Situația piețelor agricole este analizată periodic în Consiliu, pe fondul fluctuațiilor prețurilor și costurilor de producție. Comerțul, energia și evoluțiile geopolitice continuă să influențeze mai multe sectoare agricole europene.

UE pregătește cadrul pentru finanțarea pescuitului după 2027

A doua parte importantă a reuniunii privește sectorul pescuitului și acvaculturii. Consiliul va încerca să obțină o abordare generală parțială privind sprijinul european pentru perioada 2028-2034. Regulamentul vizează Politica Comună în domeniul Pescuitului, politica maritimă și de acvacultură și Pactul european pentru oceane. Dosarul face parte din negocierile pentru viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM) al Uniunii Europene.

Acordul urmărit în septembrie va fi doar parțial. Problemele financiare și cele orizontale vor rămâne în afara acestuia, deoarece sunt negociate separat în cadrul viitorului buget european.

Fondul pentru pescuit și acvacultură, în dezbatere publică

Miniștrii vor discuta și modificarea regulamentului privind Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură. Dezbaterea asupra acestui dosar este programată să se desfășoare în sesiune publică. Fondul reprezintă unul dintre principalele instrumente europene pentru sprijinirea sectorului pescuitului și dezvoltarea acvaculturii.

Ultima mare temă privește stabilirea posibilităților de pescuit pentru anul viitor. Miniștrii vor discuta gestionarea stocurilor de pește împărțite între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Pozițiile statelor membre vor pregăti consultările anuale dintre Bruxelles și Londra privind posibilitățile de pescuit pentru 2027.

Vor fi analizate și viitoarele negocieri bilaterale dintre Uniunea Europeană și Norvegia. Pe agendă se află inclusiv stocurile gestionate în comun de UE, Norvegia și Regatul Unit.

Miniștrii vor pregăti, de asemenea, consultările cu statele costiere privind stocurile din Atlanticul de Nord-Est.

Reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit va avea loc la Bruxelles, în 28 și 29 septembrie. Ședințele sunt programate să înceapă, orientativ, la ora locală 10:00.