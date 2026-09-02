Campania de recoltare a cartofilor a fost demarată în județul Harghita, primele lucrări concentrându-se în depresiunile Ciuc și Gheorgheni. Primele tractoare au ieșit pe teren în special la fermierii care au contracte ferme cu fabricile de procesare pentru cipsuri, anunță Agerpres.

Deși producțiile obținute până în prezent sunt catalogate drept satisfăcătoare de către autorități, agricultorii se confruntă cu prețuri mici de vânzare și condiții dificile de lucru pe teren.

Producții de până la 35 de tone la hectar, dar cu sol uscat

Conform datelor furnizate de directorul Direcției pentru Agricultură Harghita, Romfeld Zsolt, producțiile estimate variază în funcție de cantitatea de precipitații și de calitatea solului din fiecare zonă:

Producție estimată: Între 20 și 35 de tone la hectar.

Condiții de lucru: Deficitul de apă din sol îngreunează lucrările mecanizate de scoatere a tuberculilor, deși nu s-a instalat o secetă pedologică severă.

Prețul la poarta fermei: Principala nemulțumire a cultivatorilor

Chiar dacă recolta este una bună, valorificarea producției reprezintă o adevărată provocare din cauza prețurilor scăzute din piață. În prezent, cartofii se vând la poarta fermei cu doar 1 – 1,5 lei pe kilogram, prețul oscilând în funcție de soi și de volumul achiziționat.

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Muncă automatizată în fermele mari și cursă împotriva înghețului

Tehnologizarea a schimbat radical modul de lucru în județ:

Mecanizare aproape totală: Fermele comerciale mari utilizează utilaje automate pentru recoltare, în timp ce culesul manual a rămas restrâns doar la micile gospodării familiale (suprafețe sub un hectar).

Cursa contra cronometru: Cultivatorii se grăbesc să finalizeze recoltarea și depozitarea înainte de sosirea primelor înghețuri puternice din depresiuni, pentru a preveni deteriorarea tuberculilor.

În acest an, județul Harghita înregistrează aproximativ 4.900 de hectare cultivate cu cartofi, dintre care aproape 3.000 de hectare sunt destinate producției comerciale.