Ministerul Finanțelor majorează la 25% reducerea temporară a accizei aplicate motorinei standard, pentru perioada 1-15 septembrie 2026. Măsura vine după ce, în a doua jumătate a lunii august, reducerea a fost de 20%, pe fondul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Potrivit Ministerului Finanțelor, noua reducere este stabilită în urma reevaluării bilunare prevăzute de mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026, privind situația de criză de pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

Reducerea accizei ajunge la 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă.

Astfel, în perioada 1-15 septembrie, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piața internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

„Mecanismul prevăzut de Legea nr. 162/2026 funcționează gradual, în funcție de evoluțiile din piața internațională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

- articolul continuă mai jos -

Potrivit acestuia, măsura are caracter temporar și urmărește să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului carburanților, în limita în care reducerea poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie.

Cotațiile internaționale au crescut puternic

Decizia Ministerului Finanțelor a fost luată pe baza evoluțiilor recente de pe piața carburanților. Variația cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) a fost de +45,65%, în timp ce prețul mediu standard (VM) a crescut cu 25,45%.

Conform formulei prevăzute de lege, aceste evoluții au determinat majorarea reducerii accizei la pragul de 25% din nivelul de bază stabilit prin Codul fiscal.

Ministerul Finanțelor susține că intervenția urmărește să limiteze efectul creșterii costurilor cu carburanții asupra economiei. Scumpirea motorinei poate avea efecte în transport și logistică, iar costurile suplimentare pot ajunge ulterior în prețurile bunurilor de consum.

Reducerea accizei va fi reevaluată periodic, la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

„Ministerul Finanțelor va monitoriza continuu indicatorii de piață și va recalibra nivelul accizei în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă”, a transmis instituția.