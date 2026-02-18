Un proiect viticol neobișnuit din Chile pune în valoare apele oceanului Pacific într-un mod cu adevărat spectaculos. Este vorba despre maturarea vinului în „pivnițe” subacvatice. Inițiativa combină inovația cu tradiția viticolă chiliană. De asemenea, atrage curioși și investitori deopotrivă, dar și turiști dornici de o experiență unică. Astfel, în largul coastei Chile, între 10 și 20 de metri adâncime, sticle de vin sunt așezate în cuști metalice care acționează ca pivnițe naturale sub apă. Aici, temperaturile stabile, presiunea constantă și lipsa luminii creează un mediu perfect pentru maturarea vinurilor. Condițiile sunt similare cu cele ideale din pivnițele tradiționale, dar cu influențe specifice mediului marin, arată CNN.

Ce face vinul sub apă diferit

Producătorii locali susțin că vinurile care petrec luni întregi sub apă capătă arome și texturi distincte. Condițiile constante ale apei – mai răcoroase și mai puțin susceptibile la fluctuațiile de temperatură de pe uscat – pot conduce la o evoluție mai lentă, dar mai uniformă a vinului, ceea ce ar contribui la rotunjirea taninurilor și la un gust mai „elegant” și mai bine echilibrat, potrivit degustătorilor care au testat mostrele scoase din adâncuri.

Tehnica nu este complet nouă la nivel mondial. Practici similare de maturare a vinului sub apă au mai fost atestate în porturi europene sau în alte regiuni viticole. Dar proiectul chilian este printre puținele care îmbină această tradiție cu turismul vinicol. Investitorii și antreprenorii locali au făcut din fiecare scufundare un spectacol, invitând scafandri și iubitori de vin să recupereze sticle din cuști și să participe la degustări unice.

Un factor în plus pentru vinul chilian

Chile este recunoscut la nivel internațional ca unul dintre cei mai importanți exportatori de vin. Regiuni viticole precum Casablanca, Maipo și Limarí produc soiuri renumite de Cabernet Sauvignon, Carmenère sau Sauvignon Blanc – unele dintre ele potrivite pentru această tehnică specială de maturare.

În plus, procesul natural de maturare sub apă oferă avantaje tehnice. Studiile asupra acestui tip de vinificat sugerează că mediul marin poate influența proprietățile chimice ale vinului. Asta în special în cazul soiurilor albe și a celor din regiuni cu climat mai rece, cum sunt Chardonnay sau Pinot Noir – potrivite pentru maturarea pe termen lung în aceste condiții.

Turism și experiență completă

Proiectul nu este doar știință și afacere. Se dezvoltă și ca atracție turistică. Tururile de scufundare, recuperarea sticlelor și evenimentele de degustare creează un concept hibrid între gastronomia vinului și explorarea subacvatică. Astfel, pasionații de vin nu doar degustă, ci și participă la „narațiunea” din spatele fiecărei sticle.

Criticii rămân, desigur, sceptici în privința costurilor și a modului în care această metodă va influența în mod real calitatea vinului, comparativ cu tehnicile tradiționale. Cu toate acestea, inițiativa chiliană se înscrie într-o tendință globală de inovație în viticultură și de valorizare a bogățiilor locale în moduri neconvenționale.