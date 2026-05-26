Puține lucruri sunt mai bune decât o pizza rămasă de a doua zi. Rece, reîncălzită sau mâncată direct din frigider, pizza are aproape propriul ei cult când vine vorba despre „resturi”, potrivit Simply Recipes.

Dar Anthony Mangieri, unul dintre pionierii pizzei în stil napolitan în Statele Unite și proprietarul celebrei pizzerii Una Pizza Napoletana din New York, spune că majoritatea oamenilor fac o greșeală majoră atunci când încearcă să reîncălzească pizza.

Iar secretul nu ține doar de cuptor, ci și de felul în care pizza este păstrată după ce ajunge acasă.

Primul lucru pe care trebuie să îl accepți despre pizza rămasă

Mangieri spune că pizza proaspăt scoasă din cuptor nu poate fi recreată perfect a doua zi.

„Ai deja experiența pizzei în cea mai bună formă a ei”, explică pizzarul, care spune că pizza rămasă trebuie privită ca o experiență complet diferită, nu ca o încercare de a copia varianta originală.

În opinia lui, pizza de a doua zi are propriul farmec, iar textura și aromele se schimbă natural după câteva ore.

Cum se păstrează corect pizza rămasă

Una dintre cele mai mari greșeli este păstrarea pizzei în cutia de carton în care a fost livrată.

Potrivit lui Mangieri, cartonul poate afecta textura din cauza umidității și poate absorbi mirosurile din frigider. În schimb, el recomandă ca feliile să fie mutate în folie de aluminiu.

Dacă pizza urmează să fie mâncată în câteva ore, expertul spune că nici măcar nu este nevoie să fie pusă la frigider. La temperatura camerei, blatul devine mai apropiat de textura pâinii, iar aromele pot părea chiar mai intense.

„Reîncălzirea unei pizza care are doar câteva ore produce un rezultat mai slab decât dacă o mănânci pur și simplu la temperatura camerei”, explică el.

Metoda pe care o recomandă un maestru pizzar pentru reîncălzire

Când pizza vine direct din frigider, Mangieri recomandă o metodă simplă: cuptor foarte încins și folie de aluminiu.

Feliile trebuie așezate pe folie, apoi acoperite parțial, fără să fie sigilate complet. Astfel, brânza este protejată și nu se topește prea agresiv înainte ca pizza să se încălzească uniform.

La jumătatea timpului, partea superioară a foliei poate fi deschisă.

Important este ca pizza să fie doar încălzită ușor, nu „arsă” sau încălzită excesiv.

De ce mozzarella nu suportă bine reîncălzirea excesivă

Mangieri spune că multe tipuri de mozzarella reacționează prost atunci când sunt încălzite prea tare a doua oară.

Brânza poate deveni grasă, uleioasă și își pierde textura elastică specifică unei pizza proaspete. Practic, cu cât pizza este „gătită” din nou mai agresiv, cu atât rezultatul final se îndepărtează mai mult de gustul inițial.

Un alt sfat surprinzător: nu cere reîncălzirea feliilor pe care le iei la pachet

Pentru cei care cumpără doar câteva felii dintr-o pizzerie, Mangieri are un sfat simplu: dacă știi că nu le mănânci imediat, cere să nu fie reîncălzite în local.

Motivul? În caz contrar, pizza ajunge practic să fie încălzită de trei ori: în pizzerie, apoi răcită și încălzită din nou acasă.

„Gătești aceeași felie de trei ori”, spune expertul.

Concluzia expertului: pizza rămasă este o experiență diferită

Pentru Anthony Mangieri, pizza de a doua zi nu trebuie comparată obsesiv cu varianta proaspătă din restaurant.

Este pur și simplu alt tip de experiență culinară.

Iar dacă este păstrată corect și încălzită blând, poate fi aproape la fel de satisfăcătoare.