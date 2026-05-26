Câți dintre noi nu am rostit, măcar o dată, resemnați, în fața unui ecran deschis la miezul nopții sau a unei pungi de cipsuri golite pe jumătate: „Pur și simplu nu am voință…”?, împărtășește dr. Anca Tâu, medic primar cardiologie, într-o postare pe rețelele sociale.

O auzim la tot pasul. O spun cei care vor să slăbească, cei care își propun să ajungă la sală sau cei care își promit solemn, în fiecare dimineață, că de data aceasta vor mânca mai sănătos. Însă, într-o analiză extrem de lucidă, dr. Anca Tâu demolează acest mit modern al disciplinei absolute și pune degetul pe o rană deschisă: problema nu este lipsa de voință, ci epuizarea cronică.

Când Instagramul cere abdomen plat, dar corpul cere doar supraviețuire

Trăim într-o cultură dominată de mesaje de tipul „trebuie doar să vrei” sau „totul ține de mindset”, de cele mai multe ori livrate de influenceri odihniți, cu un smoothie în mână. În realitate, însă, tabloul zilnic al omului modern arată complet diferit: cinci ore de somn pe noapte, zece ore petrecute pe un scaun la birou, mese sărite, task-uri infinite și un consum de cafea industrial, „prima ca să pornești, a doua ca să rezisti și a treia ca să nu adormi cu ochii deschiși” în propria existență.

După o astfel de zi, în care pulsul a stat permanent ca la o finală de Champions League, ne mirăm că seara deschidem frigiderul ca pe Netflix, căutând „ceva bun”. „Un creier epuizat nu visează broccoli”, explică dr. Anca Tâu. „Nu scrie poezii despre quinoa și nu se emoționează în fața unei caserole cu piept de pui fiert. Un creier epuizat vrea recompensă rapidă. Vrea dulce. Vrea pâine. Vrea ronțăieli. Vrea să simtă, pentru 7 minute, că viața nu e doar task-uri, rate, notificări și «ai un minut?».”

În acest punct se produce ruptura: corpul cere supraviețuire metabolică, societatea cere disciplină de fier, rețelele sociale cer corpuri perfecte, iar omul de rând cere, pur și simplu, să fie lăsat puțin în pace.

Cum reacționează organismul la stresul cronic

Organismul uman nu este o aplicație de smartphone pe care o închizi și o redeschizi când vrei. Atunci când este privat de somn, privat de mișcare și hrănit haotic, corpul intră automat în modul de avarie. Iar în modul de avarie, biologia dictează reacții care nu au nicio legătură cu „cheful de viață”, ci cu adaptarea la criză:

Apare pofta incontrolabilă de zahăr (sursa rapidă de energie pentru creier);

Crește iritabilitatea și oboseala profundă;

Tensiunea arterială se mărește, iar pulsul rămâne ridicat;

Glicemiile devin din ce în ce mai proaste și se instalează inflamația în corp.

Peste toate acestea, se adaugă un strat toxic de vinovăție. După ce cedează impulsului biologic de a mânca ceva rapid și caloric seara, omul își aplică singur o pedeapsă psihologică: „Bravo, ai stricat tot! Nu ești bun de nimic.”

Dincolo de discursurile motivaționale, nevoile reale ale inimii

Hipertensiunea nu se tratează cu vision boards, iar epuizarea nu se vindecă cu încă un discurs motivațional de tipul „ridică-te și luptă”. Când corpul a ajuns la limită, el nu are nevoie de obiective grandioase. Are nevoie de lucruri banale, neatractive și complet neinstagramabile:

Somn mai bun și odihnă reală;

Mese luate la timp și în liniște;

Mișcare (o simplă plimbare, nu antrenamente epuizante);

Pauze reale (în care nu schimbi ecranul mare al laptopului cu ecranul mic al telefonului);

Mai puțin haos și, mai ales, mai puțină vină.

„Nici inima nu are nevoie de spectacole”, subliniază medicul cardiolog. „Are nevoie de ritm. De recuperare. De oxigen. De tensiune controlată. De un corp care nu trăiește permanent ca și cum ar fugi de un urs, deși doar răspunde la emailuri.”

Schimbă întrebările pe care ți le pui

Data viitoare când simți că ești „leneș” sau că „nu ai voință”, oprește-te puțin din autocritică și pune-ți câteva întrebări logice:

Am dormit suficient în ultimele zile? Am mâncat normal și la timp sau am supraviețuit cu covrigi și cafea? M-am mișcat măcar puțin sau am înțepenit pe scaunul de la birou? Am băut apă sau doar cafea combinată cu speranță?

Uneori, primul pas spre o viață sănătoasă nu este să devii cu orice preț „cea mai bună versiune a ta”. Primul pas este să nu te mai tratezi ca pe un aparat industrial care trebuie să producă non-stop. Nu ești lipsit de disciplină; este foarte posibil să fii doar extrem de obosit, suprasolicitat și deconectat de propriul corp.

Nu mai conduce mașina organismului tău fără frâne, fără benzină și cu becul roșu din bord aprins de luni de zile. Oferă-i recuperare, iar „voința” va începe să apară de la sine.