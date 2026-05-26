Nicușor Dan cere alocări mai mari pentru agricultură și politica de coeziune în viitorul buget al UE

România își dorește ca alocările din viitorul buget al Uniunii Europene pentru politica agricolă comună și politica de coeziune să fie mai mari, a transmis marți președintele Nicușor Dan, transmite Agerpres.

Într-o postare publicată pe platforma X, șeful statului a amintit că România a inițiat Declarația comună a statelor din grupul „Prietenii Coeziunii” privind bugetul UE pentru perioada 2028–2034, alături de Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Spania și Ungaria.

Declarația urmează să fie prezentată oficial în cadrul reuniunii miniștrilor pentru Afaceri Europene și va fi luată în calcul în dezbaterile viitorului Consiliu European.

România cere mai mulți bani pentru agricultură și dezvoltare

„Prin acest demers comun, ne dorim ca viitorul buget să continue să finanțeze politici fundamentale pentru proiectul european: politica de coeziune și politica agricolă comună”, a transmis Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, aceste politici sunt deja afectate de propunerile de reducere a finanțărilor, deși bugetul total propus al Uniunii Europene este în creștere.

Șeful statului a subliniat că politica agricolă comună și politica de coeziune susțin investiții esențiale pentru cetățeni, precum infrastructura, agricultura, dezvoltarea comunităților și crearea locurilor de muncă.

„Solicităm ca alocările pentru aceste politici în viitorul buget să fie mai mari. Pentru România, fondurile europene rămân esențiale pentru modernizare și dezvoltare”, a precizat președintele.

România susține un buget european „ambițios și echilibrat”

Nicușor Dan a arătat că Europa trebuie să răspundă simultan provocărilor legate de securitate, energie și competitivitate economică.

Totodată, România susține un buget european „ambițios” și „echilibrat”, care să răspundă atât noilor priorități europene, cât și politicilor considerate deja de succes.

În ceea ce privește competitivitatea economică, președintele a subliniat că resursele europene trebuie distribuite pe baza principiului excelenței, dar astfel încât beneficiile să ajungă inclusiv la IMM-uri și la toate statele membre.

„România este pregătită să contribuie constructiv la viitoarea arhitectură bugetară a UE, care trebuie să fie echilibrată și să asigure dezvoltarea tuturor statelor membre”, a transmis Nicușor Dan.