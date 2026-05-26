Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a făcut un pas istoric și a recomandat oficial aprobarea versiunii sub formă de comprimat a celebrului tratament pentru slăbit Wegovy. Decizia oferă gigantului danez Novo Nordisk o armă crucială în războiul comercial strâns pe care îl duce împotriva rivalilor americani de la Eli Lilly, anunță Mediafax.

Piața tratamentelor împotriva obezității din Europa este pe cale să se schimbe radical. Forma orală a medicamentului dezvoltat de compania daneză Novo Nordisk a primit undă verde de la comisia de specialitate a EMA. Dacă decizia va fi validată prin autorizația finală de punere pe piață, Novo Nordisk va deveni prima companie farmaceutică din Europa care pune la dispoziția pacienților o pastilă aprobată pentru pierderea în greutate, devansând temporar concurența.

Milioane de pacienți din SUA au ales deja pastila în detrimentul injecțiilor

Tranziția de la injecțiile săptămânale la administrarea zilnică a unui comprimat s-a dovedit deja o strategie de aur în Statele Unite, unde produsul a fost primit cu un entuziasm uriaș:

În primul trimestru din 2026, varianta orală a Wegovy a fost prescrisă deja pentru 1,3 milioane de pacienți americani.

Deși Novo Nordisk a savurat o perioadă de monopol cu această nouă formă de administrare, avantajul din SUA a fost rapid contracarat. În luna aprilie 2026, autoritățile de reglementare americane au aprobat și versiunea comprimat dezvoltată de rivalii de la Eli Lilly.

- articolul continuă mai jos -

Războiul prețurilor și dominația Eli Lilly pe piața injectabilelor

Această mutare pe segmentul pastilelor este vitală pentru compania daneză, care înregistrase pierderi de teren pe piața clasică a injectabilelor. Produsele injectabile ale celor de la Eli Lilly, comercializate sub denumirile Mounjaro sau Zepbound, au reușit să domine autoritar piața mondială.

Pentru a putea rămâne competitivă în fața ofensivei americane, Novo Nordisk a fost obligată recent să reducă prețul de vânzare pentru versiunea injectabilă a Wegovy.

Prăbușire pe bursă, dar estimări optimiste pentru finalul de an

Anul 2026 aduce o dinamică financiară plină de contraste pentru gigantul danez. Pe de o parte, compania și-a îmbunătățit perspectivele de creștere pentru lunile următoare, însă realitatea din rapoartele financiare curente indică o scădere a profitului și a veniturilor totale cuprinsă între 4% și 12%.

Presiunea uriașă din piață se reflectă cel mai puternic pe bursa de valori. Acțiunile Novo Nordisk au înregistrat o corecție severă, pierzând peste 70% din valoare comparativ cu maximul istoric atins în vara anului 2024. La acel moment, propulsată de succesul inițial al injecțiilor de slăbit, compania daneză devenise cea mai valoroasă companie listată din întreaga Europă. Aprobarea pastilei Wegovy de către EMA reprezintă acum principala speranță a companiei de a-și recăpăta coroana pe piața europeană.