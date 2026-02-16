Puține rețete au stârnit atâta entuziasm precum celebrul „Marry Me Chicken”. Preparatul și-a câștigat numele datorită gustului atât de bun încât ar putea inspira o cerere în căsătorie, arată delish.com. Sosul cremos și aromat a generat numeroase variațiuni, iar una dintre cele mai reușite este această versiune cu paste și creveți.

Combinația este simplă, dar spectaculoasă. Sosul bogat, cu roșii uscate în ulei, smântână și ierburi aromatice, îmbracă perfect pastele gătite al dente. Creveții fragezi și spanacul proaspăt completează textura și aduc prospețime farfuriei. Preparatul este consistent, dar echilibrat, și are marele avantaj că poate fi pus pe masă în aproximativ 30 de minute.

Un detaliu inteligent al rețetei este folosirea uleiului din borcanul de roșii uscate pentru a sota creveții și aromele. Acest ulei intens parfumat înlocuiește cu succes uleiul de măsline obișnuit și amplifică gustul final. Dacă aveți la îndemână vin alb sec, puteți înlocui aproximativ 120 ml din supa de pui cu vin. În acest caz, oțetul balsamic poate fi omis, deoarece vinul va oferi suficientă aciditate.

Pentru cei care uită să dezghețe creveții, există o soluție rapidă. Puneți creveții într-un bol sub jet de apă rece, amestecând ocazional. În 10–20 de minute, în funcție de cantitate, vor fi complet decongelați. Scurgeți-i bine și uscați-i cu prosoape de hârtie înainte de gătire.

Dacă nu sunteți fan creveți, rețeta poate fi adaptată ușor. Se poate transforma într-o versiune vegetariană sau poate fi completată cu altă sursă de proteine, după preferințe.

Ingrediente pentru 4 porții

200 g roșii uscate în ulei, scurse și feliate

4 linguri ulei din borcanul de roșii uscate, împărțite

450 g creveți mari, decorticați și curățați

Sare

Piper negru proaspăt măcinat

450 g paste rigatoni sau penne

4 căței de usturoi, tocați fin

2 linguri pastă de tomate

1/4 linguriță fulgi de ardei iute

480 ml supă de pui cu conținut redus de sare

240 ml smântână pentru gătit (minim 30% grăsime)

1 linguriță mix de ierburi italiene

140 g spanac baby proaspăt

30 g parmezan fin ras, plus extra pentru servire

Frunze proaspete de busuioc, pentru servire

Mod de preparare

Pasul 1

Într-o tigaie mare, încălziți 2 linguri din uleiul din borcanul cu roșii uscate la foc mediu-mare. Asezonați creveții cu sare și piper. Gătiți-i aproximativ 3 minute, amestecând ocazional, până devin roz și opaci. Transferați-i pe o farfurie.

Pasul 2

Între timp, fierbeți pastele într-o oală mare cu apă sărată, conform instrucțiunilor de pe ambalaj, până devin al dente, apoi scurgeți-le.

Pasul 3

În aceeași tigaie, la foc mediu, gătiți usturoiul, pasta de tomate, fulgii de ardei iute și celelalte 2 linguri de ulei de roșii. Amestecați până când pasta de tomate își intensifică culoarea, aproximativ un minut. Adăugați roșiile uscate, supa de pui, smântâna și ierburile italiene. Lăsați să dea în clocot ușor, răzuind eventualele resturi caramelizate de pe fundul tigăii. Gătiți aproximativ 5 minute, până când sosul scade ușor. Adăugați spanacul și gătiți 1-2 minute, până se înmoaie.

Pasul 4

Incorporați pastele, creveții și parmezanul și amestecați până când pastele sunt bine acoperite de sos, iar acesta capătă un aspect lucios. Potriviți de sare și piper, opriți focul, acoperiți tigaia și lăsați preparatul să se odihnească 2-3 minute. Amestecați din nou înainte de servire.

Pasul 5

Împărțiți pastele în farfurii. Presărați busuioc proaspăt și parmezan suplimentar.

Această rețetă este o combinație reușită între rafinament și simplitate. Este potrivită pentru o cină romantică, dar și pentru o masă rapidă în familie. Textura cremoasă, aciditatea discretă a roșiilor uscate și dulceața naturală a creveților creează un echilibru care explică de ce această rețetă a devenit atât de iubită.