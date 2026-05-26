Consumul regulat de leguminoase și alimente pe bază de soia ar putea reduce semnificativ riscul de hipertensiune arterială, potrivit unei meta-analize care a inclus studii realizate în mai multe țări, transmite MEDIAFAX.

Analiza, citată de ScienceDaily, arată că persoanele care consumă frecvent astfel de alimente au șanse mai mici de a dezvolta hipertensiune arterială.

Cele mai mari beneficii au fost observate la un consum de aproximativ 170 de grame de leguminoase pe zi și între 60 și 80 de grame de produse pe bază de soia zilnic.

Ce alimente sunt asociate cu un risc mai mic de hipertensiune

Printre leguminoasele analizate se numără:

fasolea;

lintea;

năutul;

mazărea.

În categoria alimentelor pe bază de soia intră:

tofu;

laptele de soia;

edamame;

tempeh;

miso.

Studiile anterioare au asociat deja aceste alimente cu o sănătate cardiovasculară mai bună, însă noua analiză încearcă să clarifice mai exact legătura cu tensiunea arterială.

Ce au descoperit cercetătorii

Meta-analiza a inclus 10 studii realizate în Statele Unite, Europa și Asia, atât pe femei, cât și pe bărbați.

Numărul participanților a variat între 1.152 și 88.475 de persoane, iar cazurile de hipertensiune analizate au fost între 144 și peste 35.000.

Potrivit cercetătorilor:

persoanele care consumau mai multe leguminoase aveau un risc cu 16% mai mic de hipertensiune arterială;

în cazul alimentelor pe bază de soia, reducerea riscului a ajuns la 19%.

De ce pot avea aceste efecte

Leguminoasele și produsele din soia sunt bogate în:

potasiu;

magneziu;

fibre alimentare.

Acești nutrienți sunt deja asociați cu menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase.

Totodată, fibrele solubile din leguminoase și soia pot contribui la relaxarea și dilatarea vaselor de sânge.

Autorii studiului au precizat însă că există și limitări, legate de tipurile de alimente consumate, metodele de preparare și diferențele dintre dietele participanților.

„Implicații majore pentru sănătatea publică”

„În ciuda acestor limitări, rezultatele acestei meta-analize au implicații majore pentru sănătatea publică, având în vedere creșterea alarmantă la nivel global a prevalenței hipertensiunii arteriale”, au transmis autorii.

Cercetătorii au subliniat că aportul de leguminoase în Europa și Marea Britanie rămâne sub nivelurile recomandate.

La rândul său, Sumantra Ray, cercetător și director executiv al Institutului Global pentru Alimentație, Nutriție și Sănătate NNEdPro, a declarat că rezultatele susțin beneficiile dietelor bazate pe plante și rolul leguminoaselor și al soiei în reducerea riscului cardiovascular.