Varza este una dintre cele mai apreciate legume pentru conținutul de fibre, vitamine și antioxidanți, însă are și reputația de a provoca balonare, gaze și disconfort digestiv. Motivul ține de combinația dintre fibrele greu de digerat, zaharurile complexe și compușii care conțin sulf, eliberați în timpul digestiei, potrivit AOL.

Totuși, specialiștii spun că modul în care prepari varza poate face o diferență importantă pentru stomac. Iar una dintre cele mai bune metode pentru a o face mai ușor de tolerat este fermentarea.

De ce varza fermentată este mai ușor de digerat

În timpul fermentării, bacteriile benefice încep să descompună o parte dintre zaharurile și compușii responsabili pentru balonare și gaze.

Acest proces este important mai ales în cazul rafinozei, unul dintre zaharurile complexe pe care organismul uman îl digeră mai greu din cauza lipsei unei enzime necesare pentru procesare completă.

Practic, bacteriile „fac o parte din muncă” înainte ca alimentul să ajungă în sistemul digestiv.

Asta explică de ce produse precum:

varza murată;

kimchi-ul;

alte fermentate pe bază de varză

sunt adesea mai bine tolerate decât varza crudă.

Fermentarea ajută și la înmuierea fibrelor mai dure, reducând stresul digestiv. În plus, introduce bacterii benefice, inclusiv bacterii lactice, asociate frecvent cu echilibrul microbiomului intestinal.

Și gătirea verzei poate ajuta

Dacă varza fermentată nu este pe gustul tău, și metodele simple de gătire pot reduce efectele digestive neplăcute.

Specialiștii spun că:

fierberea;

gătirea la abur;

coacerea la cuptor

pot face varza mai ușor de tolerat.

Fierberea și gătirea la abur ajută la înmuierea fibrelor și la descompunerea compușilor sulfuroși care pot favoriza gazele intestinale.

Există însă și o diferență importantă: gătirea la abur păstrează mai bine nutrienții, în timp ce fierberea poate reduce o parte dintre vitamine, inclusiv vitamina C.

În cazul coacerii, zaharurile naturale din varză se caramelizează, iar gustul devine mai dulce și mai puțin intens.

Ingredientele care pot face varza mai blândă pentru stomac

Specialiștii recomandă și asocierea verzei cu ingrediente care susțin digestia.

Printre cele mai frecvent menționate se numără:

ghimbirul;

turmericul;

condimentele ușor digestive.

Acestea pot contribui atât la aromă, cât și la reducerea senzației de disconfort după masă.

Cantitatea contează mai mult decât crezi

Chiar și atunci când este gătită sau fermentată, varza poate provoca balonare dacă este consumată în cantități mari, mai ales de persoanele sensibile digestiv.

Din acest motiv, specialiștii recomandă porții mai mici și introducerea treptată în alimentație, în special dacă stomacul reacționează frecvent la legumele crucifere.