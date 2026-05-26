Varza este una dintre cele mai apreciate legume pentru conținutul de fibre, vitamine și antioxidanți, însă are și reputația de a provoca balonare, gaze și disconfort digestiv. Motivul ține de combinația dintre fibrele greu de digerat, zaharurile complexe și compușii care conțin sulf, eliberați în timpul digestiei, potrivit AOL.
Totuși, specialiștii spun că modul în care prepari varza poate face o diferență importantă pentru stomac. Iar una dintre cele mai bune metode pentru a o face mai ușor de tolerat este fermentarea.
În timpul fermentării, bacteriile benefice încep să descompună o parte dintre zaharurile și compușii responsabili pentru balonare și gaze.
Acest proces este important mai ales în cazul rafinozei, unul dintre zaharurile complexe pe care organismul uman îl digeră mai greu din cauza lipsei unei enzime necesare pentru procesare completă.
Practic, bacteriile „fac o parte din muncă” înainte ca alimentul să ajungă în sistemul digestiv.
Asta explică de ce produse precum:
sunt adesea mai bine tolerate decât varza crudă.
Fermentarea ajută și la înmuierea fibrelor mai dure, reducând stresul digestiv. În plus, introduce bacterii benefice, inclusiv bacterii lactice, asociate frecvent cu echilibrul microbiomului intestinal.
Dacă varza fermentată nu este pe gustul tău, și metodele simple de gătire pot reduce efectele digestive neplăcute.
Specialiștii spun că:
pot face varza mai ușor de tolerat.
Fierberea și gătirea la abur ajută la înmuierea fibrelor și la descompunerea compușilor sulfuroși care pot favoriza gazele intestinale.
Există însă și o diferență importantă: gătirea la abur păstrează mai bine nutrienții, în timp ce fierberea poate reduce o parte dintre vitamine, inclusiv vitamina C.
În cazul coacerii, zaharurile naturale din varză se caramelizează, iar gustul devine mai dulce și mai puțin intens.
Specialiștii recomandă și asocierea verzei cu ingrediente care susțin digestia.
Printre cele mai frecvent menționate se numără:
Acestea pot contribui atât la aromă, cât și la reducerea senzației de disconfort după masă.
Chiar și atunci când este gătită sau fermentată, varza poate provoca balonare dacă este consumată în cantități mari, mai ales de persoanele sensibile digestiv.
Din acest motiv, specialiștii recomandă porții mai mici și introducerea treptată în alimentație, în special dacă stomacul reacționează frecvent la legumele crucifere.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți