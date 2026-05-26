Ediția a XXIII-a a VINARIUM International Wine Contest se desfășoară în perioada 28–31 mai 2026, la Ploiești și Dealu Mare, reunind peste 1.300 de probe din zeci de țări și vinuri provenite de pe cinci continente.

Organizat sub patronajul OIV (Organizația Internațională a Viei și Vinului) și VINOFED (Federația Internațională a Marilor Concursuri de Vinuri), concursul rămâne cel mai mare eveniment de profil din Europa Centrală și de Est.

La ediția din acest an participă vinuri din regiuni consacrate, dar și din zone mai puțin obișnuite pe harta industriei vinului, precum Coreea de Sud sau Insulele Azore.

Peste 40 de jurați internaționali

Vinurile liniștite, spumantele și distilatele din vin vor fi evaluate de peste 40 de jurați internaționali, împărțiți în șapte comisii de degustare.

La Ploiești vor fi prezenți și observatori oficiali din partea OIV, VINOFED, FIJEV și UIOE, pe toată durata jurizării.

Pe lângă medaliile clasice — argint, aur și mare medalie de aur — ediția din 2026 include și premii speciale oferite de VINOFED pentru cele mai bine punctate vinuri seci, pe categorii alb, rose, roșu și spumant.

FIJEV va acorda premii speciale vinurilor românești cu cele mai mari punctaje, realizate din soiuri autohtone sau cupaje cu minimum 50% soiuri românești.

Concurs dedicat etichetelor de vin

VINARIUM 2026 include și a doua ediție a Concursului Internațional de Etichete de Vin, organizat de Enovart.

Juriul de finală îi reunește pe criticul de artă Adrian Buga, creatorul de imagine Costin Tudose și artista Miruna Ștefan.

Câștigătorii vor primi conceptul și producția a 5.000 de seturi de etichete premium, susținute de IPPU Prime Label și KURZ România.

Rezultatele oficiale ale VINARIUM 2026 vor fi publicate pe 5 iunie, pe site-ul oficial al competiției.