O rețea de criminalitate organizată, activă încă din 2019, a devalizat bugetul Uniunii Europene prin scheme complexe de subvenții agricole fictive. Scandalul a provocat deja demisii în lanț la nivel guvernamental și ridicarea imunității pentru mai mulți deputația, anunță Agerpres.

Poliția elenă a anunțat extinderea masivă a operațiunii împotriva corupției, numărul persoanelor arestate ajungând la 39, în urma unei anchete de anvergură desfășurate în colaborare cu structurile europene. Rețeaua este acuzată de deturnarea sistematică a milioane de euro din fondurile destinate fermierilor, informează agenția AFP.

Percheziții și rețineri în Salonic și Creta

Valul de arestări a lovit puncte strategice de pe harta Greciei, punând în lumină caracterul extins al rețelei infracționale:

17 persoane au fost încătușate în cursul dimineții de marți în al doilea oraș ca mărime al țării și în regiunile învecinate.

Cu doar o zi înainte, alte 22 de persoane fuseseră reținute în Creta, zonă unde agricultura reprezintă motorul economic principal alături de turism. Printre cei arestați aici se numără doi contabili și trei manageri ai unor centre care gestionau oficial cererile pentru subvenții.

Conform primelor estimări ale poliției, doar această ramură recent destructurată a cauzat un prejudiciu direct de 7,5 milioane de euro.

Structură de tip mafiot și un istoric de fraudă sistemică

Potrivit agenției de presă elene ANA, gruparea funcționa după reguli stricte de criminalitate organizată: avea o ierarhie bine definită, o structură piramidală și roluri clar împărțite între membrii săi (de la funcționari la simpli intermediari). Aceștia operau nestingheriți cel puțin din anul 2019.

Dosarul actual este continuarea unei ample anchete începute în octombrie anul trecut (2025), când zeci de alte persoane au fost reținute în cadrul aceluiași scandal care zguduie Grecia. Parchetul European (EPPO), instituția care coordonează investigația la nivel central, a catalogat mecanismul drept o fraudă „masivă și sistematică”, însoțită de activități grave de spălare de bani. În total, prejudiciul preliminar calculat de procurorii europeni depășește 19 milioane de euro.

Miniștri demiși și imunități ridicate

Impactul acestor investigații a provocat o adevărată criză politică la Atena, lăsând urme adânci în interiorul arcului guvernamental:

Trei miniștri plini și mai mulți miniștri adjuncți din cadrul cabinetului conservator condus de Kyriakos Mitsotakis au fost obligați să își prezinte demisia din cauza legăturilor cu persoanele investigate.

În plus, legislativul elen a aprobat oficial ridicarea imunității pentru 11 deputați, permițând astfel procurorilor EPPO să îi cerceteze penal în mod direct.

Cazul din Grecia reprezintă unul dintre cele mai mari succese de etapă ale Parchetului European în lupta împotriva fraudării Politicii Agricole Comune, un sector extrem de vulnerabil unde controalele au fost intensificate masiv în sudul și estul Europei.