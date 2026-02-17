O nouă ediţie a evenimentului „Degustarea cârnaţilor bănăţeni” va avea loc joi, 19 februarie, de la ora 12:00, la Căminul Cultural din comuna Săcălaz, limitrofă municipiului Timişoara, informează un comunicat transmis marţi de organizatori, publicaţia de limbă germană Banater Zeitung din Timişoara, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Evenimentul “Degustarea cârnaţilor bănăţeni” are o tradiţie de aproape 50 de ani, pornită în anii ’70 ca o “masă comună” a ziariştilor de la publicaţia germană “Neue Banater Zeitung”, înainte de intrarea în Postul Paştilor, unde fiecare aducea de acasă cârnaţi, afumături şi alte bunătăţi preparate la “pomana porcului”, de Ignat.

Vestea a ajuns şi în rândul cititorilor publicaţiei de limbă germană şi aceştia au început să vină cu mostre de cârnaţi făcuţi în gospodăria proprie, împachetaţi în foi de ziar, provocându-i pe jurnalişti să judece ei care dintre cârnaţi este mai gustos.

Gustarea din redacţie s-a transformat din anul 1995 într-o manifestare publică, mizând în continuare pe pasiunea bănăţenilor pentru cârnaţi. Succesul înregistrat, cu sute de participanţi la fiecare ediţie, a încurajat mult organizarea în continuare a manifestării, numită şi “Festivalul cârnaţilor bănăţeni”.

La evenimentul de joi de la Săcălaz sunt aşteptate cât mai multe probe numai de cârnaţi de casă, fără produse din comerţ, iar câştigătorii vor fi recompensaţi cu premii şi diplome, precizează organizatorii.

Jurizarea se va face şi în acest an de un prezidiu format din cinci persoane, desemnate de organizatori. De asemenea, se va decerna un premiu special al jurnaliştilor, acordat în urma calificativelor date de colegii din presă.

În urmă cu câţiva ani, s-a decis ca ‘Festivalul cârnaţilor bănăţeni’ să ajungă mai aproape de producătorii de cârnaţi din Banat, dar şi de cititorii ziarului german. Astfel, evenimentul s-a extins dincolo de Timişoara şi judeţul Timiş, dobândind caracter itinerant, trecând şi în comune arădene şi cărăşene.

La “Degustarea cârnaţilor bănăţeni” vin an de an şi şvabi plecaţi din judeţul Timiş şi stabiliţi în Germania, care aduc mostre de cârnaţi în portbagaj, pe care i-au făcut acolo, după reţetele pe care le-au preluat de la părinţi şi bunici când trăiau în România.

Johann Janzer, Heinrich Tommi, Karl Meitrth şi Jurgen Metzger sunt patru prieteni, şvabi din localitatea Sânandrei, care au plecat în Germania cu mulţi ani în urmă, dar au păstrat legătura între ei şi în ţara landurilor şi revin împreună, în fiecare an, la acest eveniment.

“Am făcut cârnaţi, am fost şi anii trecuţi şi ne-a plăcut mult acest festival al cârnaţilor bănăţeni, de aceea revenim mereu. Noi facem şi în Germania cârnaţi aşa cum am făcut în Sânandrei. Şi părinţii şi bunicii noştri au făcut şi am furat de la ei meşteşugul. Avem două feluri de cârnaţi. În Germania nu este un astfel de festival al degustării cârnaţilor. Eu vin din Regensburg (Bavaria), iar prietenii mei sunt din Ludwigsburg (Baden-Wurttemberg), din Augsburg şi din Heilbronn. Este un prilej fericit de a fi din nou împreună”, declara, pentru AGERPRES, Johann Janzer, la ediţia de anul trecut.

Potrivit lui Johann Janzer, pentru obţinerea celor mai buni cârnaţi bănăţeni se foloseşte carnea grasă de porc, care dă savoare, măcinată manual şi amestecată cu sare, usturoi, boia, piper. După ce sunt umpluţi, cârnaţii se pun la zvântat o zi, pe o tijă, apoi sunt duşi la afumat, la coşul casei.