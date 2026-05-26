Cu ocazia Săptămânii Europene de Luptă Împotriva Cancerului (25-31 mai), Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) trage un semnal de alarmă: aproape jumătate din diagnosticele de cancer ar putea fi evitate prin corectarea comportamentelor cu risc modificabil și un stil de viață echilibrat, anunță Agerpres.

Progresele medicale și terapeutice din ultimele decenii sunt remarcabile, însă incidența cancerului rămâne ridicată din cauza răspândirii factorilor de risc în rândul populației. Specialiștii INSP subliniază că fumatul, consumul de alcool, dieta dezechilibrată, sedentarismul, obezitatea și expunerea la poluanții de mediu sunt declanșatori documentați științific, a căror eliminare reprezintă cea mai ieftină și eficientă formă de tratament: prevenția.

Radiografia unei crize naționale, date îngrijorătoare

Situația din România rămâne una critică pe harta oncologică europeană, statisticile indicând o presiune uriașă pe sistemul public de sănătate:

În prezent, aproximativ 300.000 de români trăiesc cu un diagnostic de cancer.

Riscul ca un cetățean român să își piardă viața din cauza unei afecțiuni oncologice înainte de a împlini vârsta de 75 de ani este de aproximativ 14%.

„Prevenția, de la abandonarea fumatului și a alcoolului, până la o dietă corectă și mișcare zilnică, rămâne scutul nostru cel mai puternic. Este nevoie atât de responsabilitate la nivel individual, cât și de o strategie colectivă pentru a le asigura cetățenilor un mediu care să favorizeze alegerile sănătoase”, explică experții din cadrul INSP.

Soluțiile autorităților: screeningul și fondurile europene

Pentru a îmbunătăți aceste statistici, România mizează pe depistarea timpurie a bolii, moment în care șansele de vindecare sunt maxime. Țara noastră derulează în prezent Programul Național de Screening pentru cancerul de col uterin, alături de o serie de proiecte regionale de screening finanțate din fonduri europene, dedicate depistării precoce a cancerului de sân, colorectal și pulmonar.

În plus, prin intermediul Programului Sănătate 2021-2027, autoritățile direcționează bugete substanțiale către reabilitarea și modernizarea spitalelor de oncologie, scopul fiind îmbunătățirea infrastructurii de diagnostic și a aparaturii de tratament.

Un efort aliniat la standardele europene

Eforturile naționale sunt integrate în obiectivele stabilite prin Planul European de Luptă Împotriva Cancerului, dar și prin Planul Național de Prevenire și Combatere a Cancerului.

Prin implicarea activă în campania de conștientizare din Săptămâna Europeană de Luptă Împotriva Cancerului, INSP își propune să educe publicul larg și să dărâme mituri. Instituția îndeamnă toți cetățenii să facă alegeri zilnice mai bune pentru sănătatea lor, să meargă periodic la controalele de screening disponibile gratuit și să își ia informațiile medicale exclusiv din surse oficiale și verificate.