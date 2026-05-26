Județul Harghita se pregătește intens pentru momentul în care va deveni oficial Regiune Gastronomică a Europei în anul 2027. O inițiativă unică în România integrează producătorii locali direct în circuitul turistic internațional, transformând fermele în „ateliere de experiențe” deschise publicului, anunță Agerpres.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita) a acordat oficial primele 33 de certificate în cadrul programului pilot „Open Farm”. Proiectul reprezintă o premieră absolută pentru managementul turistic din România, propunându-și să le ofere vizitatorilor o incursiune fascinantă în culisele producției de hrană curată.

Doar unitățile pregătite corespunzător pentru turiști au fost validate

Interesul pentru acest program a fost unul ridicat. Dintr-un total de 46 de unități, gospodării și fabrici de procesare înscrise, doar 33 au reușit să treacă de filtrele de evaluare și să obțină certificarea. Pentru a fi deschise publicului, locațiile au fost verificate pe baza unor criterii stricte:

Accesibilitate rutieră și existența locurilor de parcare;

Amenajarea unor spații sigure și atractive pentru vizitatori;

Condiții impecabile de igienă și siguranță alimentară;

Capacitatea de a oferi ghidaj și informații în mai multe limbi.

„Ceea ce facem este să integrăm în circuitul turistic acele ferme și locații capabile să facă față vizitei turiștilor. Este un demers organizat unic în țară în ultimii 5-10 ani. Cred că deschidem noi orizonturi economice pentru antreprenorii noștri”, a explicat Szabó Károly, directorul executiv al Visit Harghita.

De la struți la jambon maturat în salină, trei destinații-vedetă din program

Proiectul le permite turiștilor români și străini să înțeleagă întregul traseu al alimentelor: cum câmpul devine salată, cum grâul se transformă în pâine sau cum laptele devine brânză maturată. Printre afacerile de succes incluse pe harta „Open Farm” se numără:

Casa VLC (Bilbor): Un Punct Gastronomic Local condus de Gabriela Vâlcan, care deține și o microfermă diversificată (ovine, bovine, porci, păsări și struți). Aici, oaspeții pot vedea exact sursa ingredientelor din farfurie înainte de a se așeza la masă. Plante medicinale și laboratoare in vitro (Mădăraș): O unitate pusă pe picioare de inginerul horticultor Ferdinánd János, care valorifică de peste două decenii bogățiile Munților Harghitei. Turiștii pot vizita laboratorul de multiplicare a plantelor, pepinierele și fabrica unde fructele de pădure devin produse finite. Ferma de Mangalița (Ocna de Sus): Administrată de Fecső Attila, locația oferă degustări de produse tradiționale rare. Piesa de rezistență este un jambon maturat timp de 2-3 ani în condiții speciale. După ce salina Praid a fost inundată, proprietarul a construit o salină artificială de suprafață pentru a nu întrerupe procesul tehnologic tradițional.

„Open Farm Day”

Următorul pas major în calendarul Visit Harghita este organizarea evenimentelor „Open Farm Day”. Primele vizite gratuite vor avea loc chiar la sfârșitul acestei luni (mai 2026), o a doua sesiune fiind programată pentru luna septembrie, când gospodăriile își vor deschide porțile în plin sezon al recoltei.

Lansarea acestui ecosistem agroturistic reprezintă fundația pe care județul își clădește statutul de Regiune Gastronomică a Europei 2027. Autoritățile subliniază că bunele practici au fost preluate de la destinații internaționale de top.

„Dacă nu ne cunoaștem rădăcinile și procesul prin care mâncarea ajunge pe masa noastră, înseamnă că am făcut treaba doar pe jumătate. De aceea integrarea fermelor este pilonul central al strategiei noastre pentru 2027”, a concluzionat Szabó Károly. Lista completă a fermelor certificate și programul vizitelor pot fi consultate direct pe platformele oficiale ale Visit Harghita.