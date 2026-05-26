Finlanda, desemnată pentru al nouălea an consecutiv cea mai fericită țară din lume, caută 16 voluntari care să descopere gastronomia locală într-o călătorie cu toate cheltuielile plătite, transmite MEDIAFAX.

Toamna viitoare, cei selectați vor ajunge fie în Laponia, fie în regiunea de Coastă și Arhipelag, pentru o experiență culinară de patru zile dedicată bucătăriei finlandeze, considerată încă puțin cunoscută la nivel internațional.

Inițiativa face parte din proiectul „The Official Finland Tasting Table”, prin care autoritățile încearcă să promoveze gastronomia locală și cultura nordică.

Finlanda vrea să își promoveze gastronomia

Dacă preparatele italiene, thailandeze sau franceze sunt cunoscute în toată lumea, bucătăria finlandeză rămâne încă un teritoriu puțin explorat pentru mulți turiști.

Autoritățile finlandeze spun că gastronomia țării este strâns legată de natură, anotimpuri și ingrediente locale.

Printre preparatele tradiționale se numără:

supa cremoasă de somon;

tocana de ren;

pâinea neagră din arhipelag;

deserturile cu fructe nordice;

brânza „bread cheese”, servită cu fructe de pădure.

- articolul continuă mai jos -

Ingredientele folosite provin adesea din pescuit, vânătoare sau agricultură locală și includ pește, carne de vânat, fructe de pădure și produse lactate artizanale.

Experiențe culinare în Laponia și regiunea de coastă

Experiența gastronomică va avea loc în septembrie 2026 și va include opt participanți în fiecare dintre cele două regiuni.

Programul include activități în natură, experiențe culinare locale și o cină oficială de degustare.

În regiunea de Coastă și Arhipelag, meniurile vor fi realizate de chef Erik Mansikka, fondatorul restaurantului Kaskis din Turku, distins cu stea Michelin.

În Laponia, experiența va fi coordonată de Joel Manninen, câștigător al Campionatului Finlandez pentru Tineri Bucătari și vicecampion mondial la categoria tineri bucătari.

Cum pot participa cei interesați

Înscrierile sunt deschise până pe 9 iunie 2026, pe platforma „Have Some Finnish”.

Participanții trebuie să publice pe Instagram sau TikTok un videoclip în care să răspundă la întrebarea: „De ce vrei să încerci ceva finlandez?”.

Clipul trebuie să includă hashtagul #HaveSomeFinnish și să menționeze conturile Visit Finland.

Cei 16 câștigători vor fi anunțați pe 29 iunie.