VIDEO | Vladimir Ciurea: „Usturoiul este un aliment minunat”/ Neurochirurgul îi atribuie efecte antioxidante și anticancerigene

25 iun. 2026, Video
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Puține ingrediente sunt la fel de prezente în bucătăria românească precum usturoiul. Folosit de generații atât pentru gustul său specific, cât și pentru proprietățile care i-au fost atribuite de-a lungul timpului, usturoiul continuă să fie apreciat și astăzi de specialiști.

Într-un interviu acordat G4Food, Prof. Dr. Alexandru-Vladimir Ciurea, profesor universitar și medic primar neurochirurg, a vorbit despre alimentația care poate susține sănătatea creierului și a acordat o atenție specială usturoiului, pe care îl consideră unul dintre cele mai valoroase alimente.

„Usturoiul este un aliment minunat”

Întrebat despre alimentele care pot susține sănătatea creierului și longevitatea, profesorul Ciurea a explicat că baza unei alimentații benefice pentru creier o reprezintă proteinele de calitate și acizii grași nesaturați.

„Proteinele și acizii grași nesaturați stau la baza creierului. Toate grăsimile, mai ales cele marine, de somon, de pește gras, ne ajută foarte mult. Dintre proteinele de carne, carnea de curcan este foarte bună, low calories, și apoi ajută toate legumele, fructele, tot ceea ce este verde.”

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Neurochirurgul a amintit și avocado, aliment popular în multe recomandări nutriționale moderne, însă spune că și în bucătăria tradițională există un ingredient cu proprietăți remarcabile.

„Americanii, în această direcție, au un anumit fruct, avocado, care îi ajută pentru dezvoltarea cerebrală, iar noi avem un lucru folosit de 5.000 de ani, care se numește usturoi și care are de toate. Deci usturoiul este un aliment minunat.”

Beneficiile pe care i le atribuie profesorul Ciurea

Profesorul Ciurea spune că usturoiul ocupă un loc aparte printre alimentele pe care le recomandă.

„Și antiacid, și anticancerigen, și antiparazitar, și stimulator al întregului organism, și antioxidativ, pentru că apar radicali liberi după toate procesele chimice din organism. Și este foarte bun pentru organism.”

Potrivit specialistului, procesele metabolice normale generează radicali liberi, iar alimentația bogată în compuși antioxidanți poate contribui la limitarea efectelor stresului oxidativ asupra organismului.

Un aliment folosit de mii de ani

Usturoiul este prezent de mii de ani în alimentația mai multor popoare și continuă să fie studiat pentru proprietățile sale. Interesul cercetătorilor se datorează în special compușilor sulfurați pe care îi conține, printre care alicina, asociată în unele studii cu efecte antioxidante și antimicrobiene.

Profesorul Ciurea amintește și de utilizarea sa îndelungată în diverse culturi.

„Se numește usturoi, dovadă că este folosit de 5.000 de ani.”

Alimentația și sănătatea creierului

În viziunea profesorului Ciurea, sănătatea creierului nu depinde de un singur aliment, ci de un model alimentar echilibrat, bazat pe surse bune de proteine, grăsimi sănătoase, legume și fructe.

„Proteinele și acizii grași nesaturați stau la baza creierului.”

Mesajul neurochirurgului este că alegerile alimentare făcute zi de zi pot contribui la menținerea sănătății și a funcțiilor cognitive pe termen lung, iar usturoiul rămâne unul dintre alimentele pe care le apreciază cel mai mult.

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