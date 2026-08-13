Valul de căldură care afectează aproape întreaga Franță pune presiune tot mai mare asupra agriculturii, în special asupra fermierilor și crescătorilor de animale. Ministrul Agriculturii, Annie Genevard, a anunțat că va reuni pe 27 august reprezentanții fermierilor pentru o evaluare detaliată a efectelor secetei, teritoriu cu teritoriu și sector cu sector, titrează Le Figaro.

Franța traversează în această perioadă al treilea episod de caniculă al verii, după valurile de căldură de la sfârșitul lunii iunie și din perioada 4-19 iulie. Temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor au accentuat problemele legate de apă și au crescut presiunea asupra fermelor.

Ajutoare de urgență pentru fermieri

Annie Genevard a declarat că prioritatea este protejarea crescătorilor de animale. Pentru acest lucru, prefecturile vor constitui comitete pentru secetă, iar pe 27 august ministrul va primi o evaluare detaliată a situației din fiecare teritoriu și sector agricol.

Planul de sprijin va include ajutoare de urgență pentru ferme și măsuri pentru reluarea producției. Potrivit ministrului, sprijinul trebuie să acopere atât pierderile deja suferite, cât și costurile necesare pentru refacerea capacității de producție în anul următor.

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Primele ajutoare pentru trezorerie vor fi gestionate de prefecți și ar putea fi distribuite în următoarele săptămâni. Valoarea totală a planului nu a fost însă stabilită. Ministrul a precizat că autoritățile au nevoie mai întâi de evaluările din teritoriu înainte de a anunța o sumă.

Probleme tot mai mari legate de apă

Seceta afectează și resursele de apă. Guvernul francez estimează că peste 40.000 de persoane sunt deja afectate de întreruperi ale alimentării cu apă potabilă, iar în 50 de departamente această resursă este sub presiune.

Situația cursurilor mici de apă este descrisă drept cea mai critică înregistrată vreodată în această perioadă a anului. Aproximativ 43% dintre acestea, echivalentul a aproape 1.370 de cursuri de apă, prezintă întreruperi ale scurgerii sau sunt complet secate.

Impactul secetei se adaugă temperaturilor extreme. Joi, 80 de departamente franceze se află sub cod portocaliu de caniculă, iar în mai multe regiuni temperaturile maxime sunt prognozate la 38-40 de grade Celsius sau chiar mai mult.

Canicula afectează economia franceză

Efectele episoadelor succesive de căldură nu se limitează la agricultură. Ministrul francez al Tranziției Ecologice estimează că valurile de caniculă din această vară ar putea genera costuri economice de aproximativ 10-15 miliarde de euro.

Presiunea se resimte și asupra infrastructurii energetice și a alimentării cu apă. În același timp, temperaturile ridicate au favorizat incendiile de vegetație. Joi, 50 de departamente erau în alertă ridicată pentru riscul de incendii de pădure.

Autoritățile franceze se confruntă astfel simultan cu probleme legate de secetă, agricultură, alimentarea cu apă și incendii, în condițiile unui episod de căldură care ar urma să înceapă să piardă din intensitate începând din weekend.