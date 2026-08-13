Seceta din această vară afectează sever râurile și pâraiele din mai multe regiuni ale Europei. În Franța, peste 40% dintre micile cursuri de apă monitorizate prezentau la sfârșitul lunii iulie întreruperi ale curgerii sau secaseră complet, o situație fără precedent pentru această perioadă de când există actuala rețea de monitorizare, conform Mediafax.

Efectele secetei sunt vizibile în Franța, dar și în alte zone ale Europei, inclusiv în estul Marii Britanii, nordul Italiei, Slovacia și Croația. Nivelurile Dunării și Rinului au coborât, de asemenea, la valori istorice în anumite sectoare, cu posibile efecte asupra navigației, transportului de mărfuri și activităților energetice, scrie Mediafax, citând informații publicate de Le Monde.

Peste 40% dintre cursurile mici de apă din Franța au probleme

La sfârșitul lunii iulie, puțin peste 40% dintre cursurile mici de apă urmărite de Oficiul Francez pentru Biodiversitate prezentau întreruperi ale curgerii sau erau complet secate. Potrivit datelor citate de Le Monde, este cea mai gravă situație înregistrată pentru această perioadă a anului de la înființarea rețelei de monitorizare, în 2012.

Problemele s-au accentuat începând de la jumătatea lunii mai. Cele mai afectate sunt râurile și pâraiele de mici dimensiuni, care reprezintă între 75% și 80% din rețeaua hidrografică a Franței.

- articolul continuă mai jos -

În unele zone, localnicii spun că anumite cursuri de apă, despre care nu își amintesc să fi secat vreodată, au rămas fără apă curgătoare. În alte cazuri, porțiunile secate sunt mai lungi decât în anii anteriori, iar perioadele fără debit se prelungesc.

Râurile mici au un rol important pentru ecosisteme

Secarea cursurilor mici de apă are efecte directe asupra ecosistemelor. Acestea contribuie la menținerea biodiversității și sunt parte importantă a rețelelor hidrologice.

Specialiștii avertizează că astfel de episoade de secetă severă ar putea deveni mai frecvente în următoarele decenii, pe fondul schimbărilor climatice și al creșterii temperaturilor.

Proiecțiile hidroclimatice indică faptul că multe râuri europene ar putea începe să aibă perioade de secare mai devreme în cursul anului și să rămână fără apă pentru intervale mai lungi. În acest context, vara secetoasă din 2026 ar putea semăna cu condițiile care, potrivit unor estimări, ar putea deveni mai obișnuite în jurul anului 2050.

Dunărea, una dintre preocupările pentru România

Pentru România, evoluția nivelului Dunării este deosebit de importantă. Un debit scăzut poate afecta navigația, transportul de mărfuri și activitatea porturilor de pe fluviu.

Nivelurile scăzute ale apei pot pune presiune și asupra sectorului energetic, în funcție de condițiile locale și de disponibilitatea resurselor de apă.

În același timp, secarea accelerată a râurilor și pâraielor mici ridică probleme pentru agricultură, ecosisteme și comunitățile care depind de aceste surse de apă. Reducerea disponibilității apei în timpul verii poate amplifica presiunea asupra resurselor hidrice într-o perioadă în care necesarul pentru agricultură este, de regulă, ridicat.